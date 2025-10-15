La mamá de Fede Dorcaz quiere justicia tras el asesinato del modelo y cantante argentino en México ocurrido el 9 de octubre de 2025.

“Nadie se lo puede imaginar, no puedo decir mucho más, me arrebataron la vida, pero voy a luchar y les doy las gracias por darme la oportunidad de hoy yo estoy sin Fede, pero no quiero que vuelva a pasar esto a nadie más, entonces, en nombre de Fede quiero justicia, pero justicia de verdad” María Eugenia Trungelliti, mamá de Fede Dorcaz

María Eugenia Trungelliti, mamá de Fede Dorcaz, pide que no se manche el nombre de su hijo con especulaciones que son completamente falsas.

Mamá de Fede Dorcaz exige justicia tras el asesinato del modelo argentino en México

El martes 14 de octubre se llevó a cabo el último adiós a Fede Dorcaz, cantante que fue asesinado mientras circulaba a bordo de su camioneta sobre la lateral del Anillo Periférico de la CDMX.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la mamá de Fede Dorcaz exigió justicia a las autoridades mexicanas tras el asesinato de su hijo.

Con gran dolor, María Eugenia Trungelliti recordó el gran amor que Fede Dorcaz le tenía a México y lo agradecido que se encontraba por la oportunidad que le dieron de destacar en la música.

“Gracias por darme la oportunidad, yo no soy de medios, no sé hablar, solo voy a hablar con el corazón, en nombre de Fede, de lo que amaba México ya la gente de México” María Eugenia Trungelliti, mamá de Fede Dorcaz

De manera contundente, María Eugenia Trungelliti pidió evitar las especulaciones sobre el asesinato de Fede Dorcaz.

Y es que aseguró que Fede Dorcaz fue una buena persona , por lo que pidió respeto y que no se digan cosas que no son reales.

“Lo único que pido es respeto que no se digan cosas que no son reales, Fede era un ser de luz, él amaba la música, los sueños, pero, sobre todas las cosas amaba a la gente, no sé qué más decirles solo gracias por estar, por respetar el dolor” María Eugenia Trungelliti, mamá de Fede Dorcaz

La mamá de Fede Dorcaz dejó en claro que confía en la justicia y espera que los responsables paguen por lo que hicieron.

María Eugenia Trungelliti puntualizó que Fede Dorcaz siempre se esforzo para tener un lugar en la industria del entretenimiento y se encontraba feliz de ser parte de Las Estrellas bailan en Hoy 2025.

“Confío en la justicia…Fede siempre quiso llegar a donde llegó, le costó, dejó primero su país, pero él quiso quedarse acá porque los mexicanos le dieron la oportunidad de brillar, y él estaba feliz de que iba a debutar en Las Estrellas bailan en Hoy” María Eugenia Trungelliti, mamá de Fede Dorcaz

Fede Dorcaz (@fededorcaz / Instagram )

Mamá de Fede Dorcaz asegura que su hijo nunca estuvo en malos pasos

María Eugenia Trungelliti, mamá de Fede Dorcaz, compartió que cuenta con información sobre lo que sucedió cuando le quitaron la vida a su hijo.

Sin embargo, no la compartirá con los medios por petición de las autoridades que continúan con la investigación por el asesinato de Fede Dorcaz.

En este sentido, la mamá de Fede Dorcaz señaló que su hijo nunca estuvo metido en malos pasos y que nada de lo que se llegó a decir era verdad.

“Nada de lo que se decía era cierto porque conozco a mi hijo” María Eugenia Trungelliti, mamá de Fede Dorcaz

María Eugenia Trungelliti confesó que como madre tuvo un sexto sentido y le mandó un mensaje a Fede Dorcaz aproximadamente a la hora en el que fue asesinado.

Fede Dorcaz ya no alcanzó a contestarle a su mamá.

“Las mamás tenemos un sexto sentido y yo le pregunté, porque él era un poco cabrón, y a veces, él vivía a mil, quería hacer todo y no me contestaba los mensajes como cualquier chico joven y le pregunto justo a la hora más o menos que pasó (su asesinato) que ya no me respondió le digo: ‘¿Cómo te fue en el bailongo?’, porque era el primer ensayo que hacía, él decía esto no es la música esto es muy difícil” María Eugenia Trungelliti, mamá de Fede Dorcaz

María Eugenia Trungelliti pidió a los medios de comunicación que usen su poder para que ninguna otra persona tenga que vivir el dolor que ella está sufriendo.

“Por supuesto, gracias al apoyo del mundo tengo que decir hoy Fede la voz de Fede llegó al mundo, lo único que les pido es que respeten y que esto que para ustedes es una profesión lo usen para que no vuelva a pasar” María Eugenia Trungelliti, mamá de Fede Dorcaz