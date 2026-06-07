Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una Alerta Amarilla debido a las fuertes lluvias que se esperan para hoy domingo 7 de junio de 2026.
Según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la CDMX espera lluvias en las todas las alcaldías, además de posible caída de granizo.
CDMX activa Alerta Amarilla por fuertes lluvias y granizo en estas alcaldías
La SGIRPC activó este domingo una Alerta Amarilla, debido a que a partir de las 17:00 horas de este día se esperan fuertes lluvias y granizo en las alcaldías de CDMX.
Según indicaron las autoridades, las alcaldías con este pronóstico son:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
El pronóstico señala que se espera una caída de lluvia de entre 15 a 20 mm, la podría generar encharcamientos en algunas zonas de la CDMX.
Autoridades de Protección Civil instaron a la población a tomar precauciones, tales como retirar basura que obstruya el funcionamiento de las coladeras, cerrar puertas y ventanas, y evitar cruzar por zonas con corrientes de agua.
La SGIRPC manifestó que la alerta se encontrará vigente hasta las 00:00 horas del lunes 8 de junio de 2026, cuando se espera den tregua las condiciones climáticas en CDMX.