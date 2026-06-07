Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una Alerta Amarilla debido a las fuertes lluvias que se esperan para hoy domingo 7 de junio de 2026.

Según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la CDMX espera lluvias en las todas las alcaldías, además de posible caída de granizo.

CDMX activa Alerta Amarilla por fuertes lluvias y granizo en estas alcaldías

La SGIRPC activó este domingo una Alerta Amarilla, debido a que a partir de las 17:00 horas de este día se esperan fuertes lluvias y granizo en las alcaldías de CDMX.

Según indicaron las autoridades, las alcaldías con este pronóstico son:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa de Morelos Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa La Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

El pronóstico señala que se espera una caída de lluvia de entre 15 a 20 mm, la podría generar encharcamientos en algunas zonas de la CDMX.

Autoridades de Protección Civil instaron a la población a tomar precauciones, tales como retirar basura que obstruya el funcionamiento de las coladeras, cerrar puertas y ventanas, y evitar cruzar por zonas con corrientes de agua.

La SGIRPC manifestó que la alerta se encontrará vigente hasta las 00:00 horas del lunes 8 de junio de 2026, cuando se espera den tregua las condiciones climáticas en CDMX.