En un video que compartió en su cuenta de TikTok, Bastián Delfín narró una terrible experiencia de la que fue testigo en la Ciudad de México y advirtió que “no estamos a salvo en ningún lado”.

“Hace unas semanas me tocó ver un intento de desvivir a alguien en plena calle y a pleno día”. Bastián Delfín, tiktoker mexicano

Sin embargo, Bastián Delfín no dio información sobre la fecha o el lugar en el que vio el intento de asesinato, por lo que no es posible ubicar la balacera de la que fue testigo.

Sólo este viernes 24 de octubre, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX, tuvo lugar una balacera que dejó dos muertos y una persona herida.

Bastián Delfín fue testigo de un intento de asesinato en calles de CDMX: “No estamos a salvo”, narró en video

Fue en su cuenta de TikTok en donde Bastián Delfín narró la experiencia que vivió alrededor de las 17:00 horas, ya que fue testigo de un intento de asesinato mientras circulaba en calles de la CDMX.

Acorde con lo señalado por Bastián Delfín, mientras estaba atrapado en el tráfico en un transporte de aplicación, notó como una persona pasó corriendo cubriéndose la cabeza.

Ya que era perseguida por una segunda persona que iba armada y quien disparó contra la primera en diversas ocasiones, sin llegar a darle, como habría confirmado el conductor del vehículo.

En este punto, Bastián Delfín menciona que no vio qué pasaba ya que se cobijó en el suelo del vehículo para intentar salvar su vida de algún disparo.

Tal como destacó en el video, Bastián Delfín no quería narrar dicha experiencia, sin embargo, lo creyó necesario para advertir a sus seguidores de que “ya no estamos a salvo en ningún lado”.