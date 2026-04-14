Paleta Payaso presentó la campaña El Intercambio, iniciativa que busca promover tiempo de calidad entre padres e hijos más allá del Día del Niño.

“Si yo tengo la capacidad de agendar una junta, una llamada, ¿por qué no agendo un espacio de calidad con mis hijos” Juan Pablo de Sayve. Category Lead Chocolate en Mondelēz International

Juan Pablo de Sayve, Category Lead Chocolate en Mondelēz International, explicó que la propuesta invita a dedicar el 1 de mayo, día de asueto, a la convivencia familiar.

Además, la marca compartió el Decálogo de Conexión, elaborado por la experta en crianza consciente Olivia Rodríguez, con recomendaciones para fortalecer vínculos emocionales y fomentar dinámicas cotidianas que impacten positivamente en las familias y en la sociedad.

Paleta Payaso: tiempo de calidad no solo impacta a las familias sino a nivel sociedad

La necesidad de tiempo de calidad en las familias, en el contexto mexicano, es importante debido a que la unión entre padres e hijos no solo impacta a nivel de conexiones familiares sino tiene un impacto directo en la sociedad.

“Paleta Payaso… puede ayudar con su granito de arena a esta sociedad… para poder ayudar a las familias a unas actividades para tener mejor tiempo de calidad… el tiempo de calidad en familia es muy importante para la sociedad” Juan Pablo de Sayve. Category Lead Chocolate en Mondelēz International

Paleta Payaso regala a las familias el Decálogo de Conexión para lograr tiempo de calidad

Paleta Payaso, a través de Olivia Rodríguez, experta en crianza consciente y neurociencia infantil, presentó el Decálogo de Conexión para mejorar la relación de padres e hijos de Manera permanente, no solo el Día del Niño y de la Niña.

Se trata de promover la conexión diaria, frenar el uso de celulares por tiempos cortos, escuchar, platicar lo que te pasa en el día como padre trabajador, no sobre proteger y más.

También promueve los juegos en casa de corto tiempo por encima de las convivencias muy planeadas y perfectas.

El decálogo, de acuerdo con la Olivia Rodríguez, se ha construido con la intención de escuchar a tus hijos pues ellos recuerdan las formas más que el contenido de las soluciones que les ofreces.

Construye la conexión todos los días Agenda tiempo en familia intencionalmente Promueve las situaciones espontáneas en lugar de planes perfectos Escucha para acompañar, no solo para solucionar Conecta emocionalmente primero, para guiarles después Desconéctate del celular para conectar Comparte tu mundo Sé su lugar seguro frente al mundo Abraza su independencia y conecta con intención Desafía el calendario

Mundial 2026 será una oportunidad para la conexión entre padres e hijos

En el marco del Mundial 2026, Juan Pablo de Sayve dijo que ese evento es una gran oportunidad para generar espacios de convivencia de calidad en las familias.