31 Minutos dará un concierto gratuito por el Día del Niño, por lo que Clara Brugada extendió la invitación a los ciudadanos junto a los creadores del show infantil.

Estos son los detalles del concierto gratuito de 31 Minutos en CDMX:

Fecha: Jueves 30 de abril

Lugar: Plancha del Zócalo de la CDMX

Hora: 7 p.m.

31 Minutos y Clara Brugada invitan al concierto del Día del Niño en el Zócalo

La jefa de gobierno Clara Brugada, Álvaro Díaz y Pedro Peirano, creadores de 31 Minutos, compartieron un video para invitar a los ciudadanos al concierto por el Día del Niño en el Zócalo de la CDMX.

El video inició con una toma de Juan Carlos Bodoque viajando en un microbús, un momento icónico para los ciudadanos.

¡Estamos listos para recibir a 31 Minutos en concierto!



Continuamos nuestra tarea para democratizar el acceso a la cultura en la plaza publica más importante del país ¡Nos vemos mañana a las 7 pm! pic.twitter.com/qRwtBR2ctf — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 29, 2026

El concierto de 31 Minutos se realiza para festejar a las infancias de la Ciudad de México y promete ser un show inolvidable.

Álvaro Díaz destacó que 31 Minutos tiene un vínculo importante con la CDMX, por lo que este 30 de abril presentarán su show “Yo nunca vi televisión”.

La jefa de gobierno destacó que este evento busca seguir difundiendo la cultura entre las infancias y el show es totalmente gratuito.

31Minutos tendrá un concierto gratuito por el Día del Niño en el Zócalo de la CDMX (Instagram)

31 Minutos en el Zócalo de la CDMX: recomendaciones si asistes al show

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que se prevé que el jueves 30 de abril sea caluroso con temperaturas de entre 30 y 32 grados.

Por la noche, el ambiente podrá ser cálido de entre 22 y 24 grados; no se esperan lluvias.

Si asistirás al concierto de 31 Minutos por el Día del Niño se recomienda:

Usar bloqueador solar

Beber abundantes líquidos

Evitar comer en vía pública ya que los alimentos se descomponen rápidamente

Si no asistirás al Zócalo de la CDMX, podrás ver el concierto de 31 Minutos en el Canal 14 de televisión abierta y a través del canal de YouTube del gobierno capitalino.