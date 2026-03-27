Andrea Bocelli, de 67 años de edad, dará un concierto gratis el sábado 18 de abril en el Zócalo de CDMX.

Así lo confirmó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, con un video en redes sociales.

“Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México Andrea Bocelli, quien ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa. Como siempre, el acceso será gratuito. Será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo.” Clara Brugada

Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México @AndreaBocelli, quien ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa. Como siempre, el acceso será gratuito.



Será una velada mágica… pic.twitter.com/ANW6gasaGj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 27, 2026

Anuncian concierto gratis de Andrea Bocelli en el Zócalo de CDMX el 18 de abril

El cantante italiano Andrea Bocelli visitará la CDMX para dar un concierto gratuito en el Zócalo capitalino como parte de su gira Romanza - 30th Anniversary World Tour.

El horario del concierto de Andrea Bocelli en la Ciudad de México será este:

Horario: 7:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 9 o 9:30 de la noche aproximadamente

De acuerdo con Clara Brugada, el evento contará con la participación de invitados sorpresa.

No obstante, por el momento se desconoce quién acompañara a Andrea Bocelli en una velada que será inolvidable para la CDMX.

¿Qué esperar del concierto de Andrea Bocelli el 18 de abril en el Zócalo CDMX?

El Romanza - 30th Anniversary World Tour de Andrea Bocelli es una gira que celebra el icónico disco que lanzó al tenor italiano al estrellato de la música.

Además de hacer escala en México, Andrea Bocelli visitaría varias ciudades del mundo.

Por ello, se tiene previsto que su presentación en el Zócalo de la CDMX resulte en una de las mejores del 2026.

En especial porque Andrea Bocelli interpretaría ante el público sus mejores éxitos como:

Romanza

Vivo por ella

El amor de mi vida

Vivere

Canto de la tierra

Nessun dorma

Con te partirò