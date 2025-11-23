31 Minutos logró entrar al Récord Guinness por una creativa acción y se suma a la lista de éxitos del 2025.

La nueva película de 31 Minutos, “Calurosa Navidad”, fue fundamental para lograr un éxito mundial antes de su estreno el viernes 21 de noviembre.

31 Minutos logró un Récord Guinness gracias a su película “Calurosa Navidad”

El miércoles 19 de noviembre, 31 Minutos reveló que ganó un Récord Guinness por la alfombra roja con más títeres en su historia.

31 Minutos realizó una alfombra roja con títeres para la premier de su película “Calurosa Navidad”.

31 Minutos (Instagram/@31minutos)

Los integrantes de 31 Minutos recibieron el certificado que avala su Récord Guinness.

La alfombra roja se realizó en el Centro Cultural Matucan, donde desfilaron más de 120 títeres y 500 fans que esperaban con ansias la aparición de sus personajes favoritos.

Álvaro Díaz, integrante de 31 Minutos, fue entrevistado por Radio Bio Bio y expresó que este Récord Guinness era el resultado del trabajo del equipo que integra el programa.

31 Minutos ha tenido dos años de arduo trabajo, pues lanzó su Museo 31 Minutos y ahora está por estrenar su película navideña.

Además, 31 Minutos tiene diversas presentaciones en festivales como Lollapalooza y Tecate Pal Norte 2026.

¿Cuándo se estrena “Calurosa Navidad”? La nueva película de 31 Minutos

“Calurosa Navidad” de 31 Minutos se estrenó el viernes 21 de noviembre en Amazon Prime Video.

La película de 31 Minutos llegará a 240 países y anuncia el regreso de los queridos personajes del programa chileno.

Según la sinopsis de “Calurosa Navidad”, Juan Carlos Bodoque emprenderá un viaje al Polo Norte para salvar la Navidad y llevar regalos a los niños de Titirilquen.

Mientras tanto, Tulio, Juanin y Panata prepararán un evento navideño en espera del regreso de Juan Carlos Bodoque, quien se enfrentará a varias complicaciones en su viaje.