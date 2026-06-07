Alfonso Durazo abre puertas al fútbol profesional con visorias para jóvenes sonorenses

El gobernador Alfonso Durazo puso en marcha el proyecto de visorias deportivas, impulsado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de las actividades del programa Sonora Mundialista, cuyo objetivo es identificar e impulsar el talento de las juventudes sonorenses con aspiraciones a desarrollarse en el fútbol profesional.

El mandatario señaló que desde el Gobierno de Sonora, a través del Instituto Sonorense de la Juventud, se brinda total respaldo a las y los jóvenes en su formación deportiva, con la finalidad de que puedan desarrollarse profesionalmente en distintas disciplinas.

Iniciativa Sonora Mundialista y visorias en clubes de Sonora

La iniciativa Sonora Mundialista es impulsada por el Estado en el marco de la Copa Mundial 2026, que busca acercar actividades deportivas, culturales y recreativas a las juventudes de todo el estado. Por lo tanto, como parte de esta estrategia, se han realizado visorias con clubes de primera división, carreras deportivas, rallys, intervenciones artísticas y murales temáticos en diversos municipios.

El Gobierno de Sonora recalcó que estas acciones fortalecen las oportunidades para que las y los jóvenes desarrollen sus habilidades, potencien sus talentos y construyan un proyecto de vida.

La iniciativa Sonora Mundialista es impulsada por el Estado en el marco de la Copa Mundial 2026,.
La iniciativa Sonora Mundialista es impulsada por el Estado en el marco de la Copa Mundial 2026,. (Cortesía)

Jornadas de visorias comenzaron el viernes 5 de junio

Las visorias dieron inicio el viernes 5 de junio y se llevan a cabo los días 6,7 y 8 de junio en Hermosillo, Bahía de Kino y Guaymas. Además, el gobernador destacó la participación de visores oficiales del Club América, una de las instituciones deportivas más importantes del país y reconocida por su trabajo en la formación de nuevas generaciones de futbolistas.

El mecanismo de participación es en la rama varonil: jóvenes nacidos entre 2009 y 2013, mientras que en la rama femenil podrán participar jóvenes de 2010 a 2013, quienes tendrán la oportunidad de mostrar sus capacidades ante especialistas encargados de detectar talento para los procesos formativos del club.