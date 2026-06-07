Alfonso Durazo abre puertas al fútbol profesional con visorias para jóvenes sonorenses

El gobernador Alfonso Durazo puso en marcha el proyecto de visorias deportivas, impulsado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de las actividades del programa Sonora Mundialista, cuyo objetivo es identificar e impulsar el talento de las juventudes sonorenses con aspiraciones a desarrollarse en el fútbol profesional.

El mandatario señaló que desde el Gobierno de Sonora, a través del Instituto Sonorense de la Juventud, se brinda total respaldo a las y los jóvenes en su formación deportiva, con la finalidad de que puedan desarrollarse profesionalmente en distintas disciplinas.

Iniciativa Sonora Mundialista y visorias en clubes de Sonora

La iniciativa Sonora Mundialista es impulsada por el Estado en el marco de la Copa Mundial 2026, que busca acercar actividades deportivas, culturales y recreativas a las juventudes de todo el estado. Por lo tanto, como parte de esta estrategia, se han realizado visorias con clubes de primera división, carreras deportivas, rallys, intervenciones artísticas y murales temáticos en diversos municipios.

El Gobierno de Sonora recalcó que estas acciones fortalecen las oportunidades para que las y los jóvenes desarrollen sus habilidades, potencien sus talentos y construyan un proyecto de vida.

La iniciativa Sonora Mundialista es impulsada por el Estado en el marco de la Copa Mundial 2026,. (Cortesía)

Jornadas de visorias comenzaron el viernes 5 de junio

Las visorias dieron inicio el viernes 5 de junio y se llevan a cabo los días 6,7 y 8 de junio en Hermosillo, Bahía de Kino y Guaymas. Además, el gobernador destacó la participación de visores oficiales del Club América, una de las instituciones deportivas más importantes del país y reconocida por su trabajo en la formación de nuevas generaciones de futbolistas.

El mecanismo de participación es en la rama varonil: jóvenes nacidos entre 2009 y 2013, mientras que en la rama femenil podrán participar jóvenes de 2010 a 2013, quienes tendrán la oportunidad de mostrar sus capacidades ante especialistas encargados de detectar talento para los procesos formativos del club.