Guillermo Jafett Hidalgo y Zafar Padamsee Mawani llegaron a México para invertir, pero desaparecieron sin dejar rastro. No se sabe de ellos desde el pasado 20 de mayo, cuando vieron a un contratista en Tlalpan.

La pareja vivía en México desde octubre de 2025 tras mudarse desde Chicago con el objetivo de atender a la madre de Mawani. Ambos analizaban inversiones para establecerse de manera permanente en el país.

Continúa desaparecida pareja que buscaba invertir en México

De acuerdo con la información, la pareja buscaba instalar un elevador de silla de ruedas en casa de la madre de Mawani, quien padece alzhéimer, por lo que estaban buscando proveedores de servicio.

Vinieron a invertir en México y desaparecieron sin dejar rastro (Redes sociales)

El día de su desaparición salieron de su domicilio para reunirse con supuestos contratistas que les ayudarían a instalar una silla elevadora, pero en ese encuentro perdieron contacto con ellos.

Antes de desaparecer, Hidalgo habría compartido su ubicación con uno de sus contactos, lo que sus allegados interpretan como una señal de que se sentía incómodo o percibía algún riesgo.

Horas después, los teléfonos celulares de ambos dejaron de emitir información y la última conexión registrada de Guillermo Jafett Hidalgo en WhatsApp ocurrió alrededor de las 18:20 horas de ese mismo día.

La preocupación aumentó cuando familiares detectaron movimientos inusuales en las cuentas bancarias de la pareja, incluidos retiros y transferencias posteriores a su desaparición.

La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene activa la investigación y familiares han solicitado mayor apoyo e información de las autoridades para esclarecer el caso y localizar a ambos con vida.

Boletin de desaparición de Zagar Padamsee Mawani en Tlalpan, CDMX. (@elconsejomx)