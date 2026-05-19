La Fiscalía de Michoacán confirmó la detención de Wendy Fabiola ‘N’, alias ‘La Tía’, relacionada con el homicidio de Carlos Manzo.

De acuerdo con Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, Wendy Fabiola está vinculada con Gerardo ‘El Congo’, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) señalado por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán.

Vinculan a proceso a Wendy Fabiola, relacionada con el homicidio de Carlos Manzo

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Wendy Fabiola es considerada una de las principales operadoras de ‘El Congo’ en Uruapan, relacionado con el homicidio de Carlos Manzo.

“Ella era el vínculo de información con El Congo, quien es parte de esta estructura criminal que participó en la organización, en la planeación del homicidio de Carlos Manzo” Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

Asimismo, se señaló que la detenida se habría encargado de filtrar la información de los operativos estatales y federales a la facción del CJNG que controlaba.

Wendy Fabiola, de 35 años de edad, relacionada con grupo Threema fue detenida el 2 de mayo y vinculada a proceso el pasado 16 de mayo con 2 meses para la investigación complementaria por los delitos de posesión de cartuchos y contra la salud.

Cabe señalar que al momento de su detención se le aseguró un teléfono celular, así como varias dosis de marihuana y metanfetamina.

Caso Carlos Manzo: Así avanza la investigación del homicidio del alcalde de Uruapan

Carlos Manzo fue asesinado a balazos el 1 de noviembre de 2025 mientras encabezaba las celebraciones por el Festival de Velas en Michoacán.

De acuerdo con las investigaciones, el homicidio fue planeado por Jorge Armando Gómez “El Licenciado”.

Asimismo, se identificó al autor material del homicidio, Victor Manuel Ubaldo Vidales, quien fue abatido en el lugar de los hechos, momentos después de perpetrar el delito.

Hasta el momento hay 21 personas detenidas por el homicidio de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan líder del Movimiento del Sombrero quien denunció amenazas del crimen organizado.