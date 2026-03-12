El fiscal general del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña señaló que Jorge Armando “El Licenciado” se declararía culpable por asesinato del exalcalde Uruapan, Carlos Manzo.

“Cuando eso pasa en un abreviado, se reduce una tercera parte, de la sentencia que se pueda emitir”. Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

Acorde con el fiscal de Michoacán, la próxima audiencia de El Licenciado estaba programada para el 27 de marzo, sin embargo, defensa pidió se ampliara el término.

Carlos Torres Piña dio a conocer que Jorge Armando “El Licenciado” solicitó un juicio abreviado, para el cual, se deberá declarar culpable por asesinato de Carlos Manzo.

El fiscal explicó que la defensa de “El Licenciado” envió un oficio para solicitar dicho proceso, que se encuentra en revisión para saber si existe la posibilidad.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que la defensa de Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”, solicitó analizar un procedimiento abreviado para agilizar el juicio por el asesinato del… pic.twitter.com/Ru9zojmtIj — Azucena Uresti (@azucenau) March 12, 2026

En caso de que sea posible, El Licenciado deberá aceptar la culpa de los hechos, en este caso, el asesinato de Carlos Manzo, tras lo cual se tomará una determinación.

En este tenor, Carlos Torres Piña no adelantó si la Fiscalía General del Estado de Michoacán considera como posible que El Licenciado obtenga la abreviación del proceso.

Así como tampoco dio a conocer cuándo será la próxima fecha de audiencia de Jorge Armando, por el presunto homicidio de Carlos Manzo el 1 de noviembre 2025.

El Licenciado podría reducir su condena si se declara culpable por asesinato de Carlos Manzo

El fiscal de Michoacán también habló de la condena que podría recibir El Licenciado si se declara culpable por asesinato de Carlos Manzo, hasta 40 años de cárcel.

Aunque el fiscal mencionó que dependería del proceso, ya que en general, aceptar la culpa puede reducir una tercera parte de la sentencia, que por homicidio es 60 años.

Por otra parte, apuntó que El Licenciado no necesitaría pedir perdón a la familia de Carlos Manzo, ya que el proceso es sólo contra el inculpado, Jorge Armando.