Gerardo “N”, alias ‘El Congo’, identificado como presunto operador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ligado al asesinato de Carlos Manzo, fue vinculado a proceso por el delito de narcomenudeo.

“Aparte de la detención por drogas, está por ejercerse por reclusión en lo que concierne al homicidio de Carlos Manzo. El Congo participó también durante el día de la situación al ataque del alcalde“ Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

Según informó el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, autoridades también buscarían ejecutar una orden de aprehensión contra ‘El Congo’ por su probable responsabilidad en el caso Carlos Manzo.

Capturan a ‘El Congo’ en Michoacán (Omar García Harfuch/ X)

Fiscalía de Michoacán prepara orden de aprehensión contra ‘El Congo’ por asesinato de Carlos Manzo

En entrevista para medios, el fiscal Carlos Torres Piña detalló que, en la audiencia de ‘El Congo’, celebrada el 11 de marzo, al sujeto se le vinculó a proceso por el delito de narcomenudeo.

Esto, debido a que al momento de su aprehensión “‘El Congo’ llevaba consigo drogas, lo que permitió imputarle el delito de narcomenudeo.

“Se logró la vinculación a proceso (...) aparte de la (vinculación) que se le hizo por la detención, que tenía drogas y otras cosas, está por ejercerse la orden de aprehensión o reclusión en lo que concierne al homicidio de Carlos Manzo” Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

No obstante, Carlos Torres Piña refirió que existe evidencia que demostraría que ‘El Congo’ participó en grupos de WhatsApp donde se compartían indicaciones y ubicaciones para asesinar a Carlos Manzo.

En seguimiento al caso, la Fiscalía de Michoacán busca formalizar la acusación y ejecutar una orden de aprehensión contra ‘El Congo’ por el asesinato del alcalde de Uruapan.

Carlos Manzo habría denunciado irregularidades financieras de Ignacio Campos en Uruapan antes de su asesinato (Cuartoscuro )

“El Congo” también estaría relacionado a extorsiones a productores de limón y aguacate

El 2 de marzo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Gerardo “N”, alias “El Congo”.

El funcionario señaló que el sujeto estaría relacionado con extorsiones a productores de limón y aguacate, así como con ataques a grupos rivales y homicidios en Uruapan.

De forma extraoficial, también se presume que reclutó a Ramiro “N”, quien habría entrenado a los asesinos de Carlos Manzo.