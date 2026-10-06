La Fiscalía de Nayarit investiga un posible atentado planeado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra el gobernador de Morena en ese estado, Miguel Ángel Navarro Quintero.

El indicio más reciente es la caída de una avioneta en Ixtlán del Río, que se suma a una serie de amenazas contra el gobernador y la fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo.

“Aunque pudiera ser una falla mecánica o por clima, no queremos descartar la posibilidad que como ocasionalmente el gobernador usaba ese vuelo, él hubiera sido el objetivo” Elvia Ludmila Heredia Verdugo, fiscal de Nayarit

Elvia Ludmila Heredia Verdugo, fiscal de Nayarit, reveló que el posible atentado se supo tras la detención en fechas pasadas de El Talibán II y el posible abatimiento de El Talibán I, quienes formal parte del CJNG.

CJNG tenía información de vuelos de Miguel Ángel Navarro

Al Talibán II se le encontraron celulares con información de los vuelos del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.

El Talibán II tuvo un accidente e inicialmente se le trató como víctima para buscar a su esposa, pero después “se fue inculpando” con la información que poseía en sus celulares y quedó detenido.

“Ahí se encontraban los vuelos del gobernador… nos alertó bastante porque tenía la matrícula, el horario, quienes abordaba el avión” Elvia Ludmila Heredia Verdugo, fiscal de Nayarit

La información encontrada por las autoridades de Nayarit fue proporcionada a organismos como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar) y Ejército para su análisis.

Incrementan intentos de asesinar al gobernador de Nayarit

Las amenazas contra el gobernador de Nayarit, Miguel Angel Navarro se han incrementado desde agosto pasado.

Entre ellas se incluyen narcomantas, un intento de emboscada en carretera, el asesinato de dos abogados y el desplome de la avioneta.

Las narcomantas con amenazas a ambos aparecieron en el 15 de agosto en el Puente Los Lobos, a la salida de Tepic.

El atentado en carretera tenía el objetivo no solo de ejecutar al gobernador sino a la fiscal Ludmila Heredia entre el 13 y 14 de agosto, pero fue descubierto el 9 del mismo mes.

Los dos abogados asesinados en septiembre, vinculados a Audias Flores Silva, El Jardinero, se habían presentado meses antes a amenazar al gobernador y a la fiscal para la recuperación de un terreno de 800 hectáreas.