El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó el desfile cívico-deportivo conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana en San Luis Potosí, en el que participaron 2 mil 830 personas y más de 100 vehículos. El recorrido atravesó el Centro Histórico y la avenida Carranza, donde miles de familias se reunieron para presenciar las actividades.

En la jornada participaron instituciones educativas, deportivas, militares y corporaciones de seguridad, además de agrupaciones civiles que presentaron carros alegóricos, exhibiciones deportivas y expresiones culturales.

Desfile de la Revolución Mexicana reúne a 2 mil 830 participantes en San Luis Potosí

El contingente estuvo integrado por estudiantes de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), quienes realizaron coreografías y presentaciones durante el recorrido. También participaron grupos folclóricos, clubes deportivos, medallistas y atletas de alto rendimiento.

Entre las actividades destacaron exhibiciones de boxeo y artes marciales, así como la presencia del Pentatlón y asociaciones que se sumaron a la conmemoración. El desfile incluyó también la participación de la Asociación de Charros y Escaramuzas y de la Asociación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección.

En el ámbito institucional, participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal, Protección Civil y distintas instituciones de rescate, incluida la Cruz Roja Mexicana.

San Luis Potosí conmemora la Revolución Mexicana con desfile de 2 mil 830 participantes (Cortesía )

Ricardo Gallardo destaca tradiciones y convivencia familiar durante la conmemoración

Durante el evento, Ricardo Gallardo destacó la importancia de preservar las tradiciones y recordar los valores históricos asociados con la Revolución Mexicana, entre ellos la libertad, la justicia, la unidad y el patriotismo.

La jornada también permitió reunir a familias potosinas en distintos puntos del recorrido, donde pudieron observar las presentaciones de estudiantes, deportistas, agrupaciones culturales y corporaciones de seguridad.

Con este desfile, San Luis Potosí conmemoró el aniversario de la Revolución Mexicana mediante una actividad cívica y deportiva que reunió a instituciones y ciudadanía en el Centro Histórico y la avenida Carranza.