Gabriela Echeverría acusó una agresión sexual por parte del exfutbolista Carlos “Gullit” Peña, en pleno evento político para elegir a candidatos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Hubo un momento en el que fui tocada por el Gullit. Y yo no lo voy a permitir. Gabriela Echeverría, exregidora

De acuerdo con la exregidora, el también aspirante a la coordinación municipal en León, Guanajuato, la tocó sin su consentimiento y aparentemente bajo el influjo de bebidas alcohólicas.

Carlos “Gullit” Peña

Tensión en Morena: Gabriela Echeverría acusa tocamientos de “Gullit” Peña

Una vez terminado el evento, Gabriela Echeverría contó que, durante el encuentro de aspirantes a candidatos de Morena en León, se sentó junto a su compañero “Gullit” Peña.

La morenista detalló que ambos pudieron conversar e incluso intercambiaron bromas y risas. Sin embargo, señaló que poco después el exfutbolista la tocó en la pierna sin su consentimiento.

Gabriela Echeverría dijo que de manera inmediata se levantó y cambió de lugar, pues afirmó que no está dispuesta a tolerar este tipo de conductas y que buscará asesoría para proceder legalmente.

Yo voy a poner mi denuncia primero en el órgano interno del movimiento. Gabriela Echeverría, exregidora

No obstante, sostuvo que es necesario que las mujeres denuncien, al tiempo que cuestionó que Morena permita el registro de personas sin revisar sus antecedentes.

Esto, porque el exfurbolista ya tenía señalamientos relacionados con problemas de consumo de alcohol y adeudos en las pensiones alimentarias de sus hijos.

💔 ¡Se acabó el romance entre el Gullit y morena!



Lo que sería una reunión para cerrar filas y firmar un acuerdo de unidad entre los aspirantes de Morena a la alcaldía de León terminó opacado por la polémica.



Este sábado, el exfutbolista Carlos “El Gullit” Peña protagonizó un… pic.twitter.com/dbK3CGbS16 — CUÉNTAME (@CuentameLeon) November 21, 2026

“El Gullit” Peña es acusado de acudir ebrio al evento de Morena

Además de la acusación por tocamientos, otros asistentes al encuentro aseguraron que el exfutbolista habría llegado con lentes oscuros y en estado de ebriedad.

Además, comenzaron a difundirse grabaciones en las que aparece hablando de manera entrecortada, una condición que se produce cuando se está bajo los efectos del alcohol.

Desde enero de 2019, el exfutbolista admitió en entrevistas que padecía problemas de alcoholismo. Recién en agosto de 2026, circuló un video en redes sociales donde se le veía ebrio y tirando latas de cerveza.