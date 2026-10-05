La Fiscalía General del Estado de Nayarit investiga las causas del desplome de una aeronave tipo Cessna que se dirigía a Aguascalientes, sin descartar ninguna línea de investigación.

Las autoridades estatales señalaron que existen antecedentes y elementos de contexto que obligan a analizar distintas hipótesis sobre lo ocurrido, incluido un posible atentado contra Miguel Ángel Navarro.

Mientras tanto, instancias federales especializadas en aviación realizan los peritajes técnicos para determinar las causas que provocaron la caída de la aeronave.

Fiscalía de Nayarit investiga si caída de avioneta fue un atentado contra Miguel Ángel Navarro

La Fiscalía General del Estado de Nayarit no descarta la posibilidad de un atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro.

Esto luego de que la avioneta usada por el gobernador de Nayarit se desplomó en la zona serrana de Ixtlán del Río.

#URGENTE Revela el Gobierno de Nayarit que, dentro de las investigaciones por saber qué ocurrió ayer con la aeronave Cessna con destino a Aguascalientes, no está descartado la posibilidad de un ataque contra el gobernador, Miguel Ángel Navarro.



La fiscal Heredia señala que… pic.twitter.com/adQzv7QQrU — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 5, 2026

La SICT y Aeronáutica Civil están a cargo de la evaluación técnica de los restos y las causas del desplome, investigando posibles fallas mecánicas o condiciones del clima.

La línea de investigación de un ataque surge porque, tras la detención de un operador criminal apodado “Talibán 2” (vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación), la Fiscalía decomisó teléfonos con bitácoras detalladas que incluían matrículas (entre ellas la XB-BAR), horarios e itinerarios de los vuelos del gobernador.

La Fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia, informó que, dada la gravedad del hallazgo sobre la filtración de vuelos oficiales, la Fiscalía entregó las evidencias a la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La fiscalía de Nayarit indicó que antecedentes de agresiones previas y evidencias vinculadas con el homicidio de dos abogados, sugieren que el Cártel Jalisco Nueva Generación llevaba un registro detallado de los vuelos privados y comerciales del mandatario.

Por esta razón, las autoridades analizan la posibilidad de que el grupo criminal haya orquestado un ataque utilizando información sobre los desplazamientos aéreos del gobernador.

Esto se sabe sobre la caída de avioneta que se investiga como posible atentado contra Miguel Ángel Navarro

El domingo 4 de octubre, alrededor de las 16:30 horas despegó un jet Cessna Citation I/SP (modelo 501) con matrícula XB-BAR desde el Aeropuerto Internacional de Tepic (Amado Nervo) con destino a Aguascalientes.

El contacto con la aeronave se perdió entre las 16:48 y las 17:00 horas. Durante el seguimiento de su ruta se detectó un viraje de regreso hacia Tepic antes de interrumpirse la señal.

Los restos de la aeronave fueron encontrados la mañana del lunes 5 de octubre de 2026 en la sierra de Ixtlán del Río, a unos tres kilómetros de la comunidad de Los Mezquites.

En el siniestro fallecieron los dos tripulantes de la aeronave: el piloto Óscar Quezada y el copiloto Ricardo. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero no viajaba en la aeronave el día del accidente, aunque sí solía utilizarla para sus traslados oficiales.

Habitantes de la sierra de Ixtlán del Río cercanos a la comunidad de Los Mezquites declararon haber observado un destello y una posible explosión, seguidos de humo y fuego en el momento del impacto.