Fueron identificadas los dos tripulantes de la avioneta que cayó en Ixtlán del Río, Nayarit. Se trata de los pilotos de nombres Óscar Quesada Oviedo y Ángel Ricardo Granados Vargas.

Óscar Quesada Oviedo era el piloto y Ángel Ricardo Granados Vargas era el copiloto de la avioneta que cayó la tarde del domingo 4 de octubre en la tarde.

Grupos de aviación enviaron sus condolencias a familiares y amigos por la muerte de los dos capitanes que habían despegado de Tepic, Nayarit, con rumbo a Aguascalientes.

Identifican a tripulantes de avioneta que cayó en Nayarit; investigan atentado contra gobernador

La avioneta accidentada que pilotaban Óscar Quesada Oviedo y Ángel Ricardo Granados Vargas es una Cessna Cititacion matrícula XV-BAR o XB-BAR, la cual también era usada con frecuencia por el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.

La Fiscalía de Nayarit no descarta un posible atentado contra el gobernador de Morena pues delincuentes como “El Talibán II” monitoreaban sus vuelos.

Elvia Heredia, fiscal de Nayarit, informó que se localizo información relativa al gobernador en los teléfonos celulares de ese integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Gobernador de Nayarit prefiere ser un “muerto valiente” ante posible atentado

La Fiscalía de Nayarit también dijo que hará los cruces necesarios para no descartar otras posibles hipótesis, como la de una falla mecánica en la arenave que llevaban los capitanes Óscar Quesada Oviedo y Ángel Ricardo Granados Vargas

El propio Miguel Ángel Navarro Quintero dijo que hay “infiltración” del crimen organizado a nivel municipal y estatal pero dijo que prefiere ser un “muerto valiente” que un “vivo cobarde”.