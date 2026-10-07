El desplome de una avioneta que era utilizada ocasionalmente por Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, generó una investigación por parte de la Fiscalía estatal, que inicialmente no descartó un posible atentado contra el mandatario.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó posteriormente esta hipótesis, revelando que hasta ahora la información que se tenía, es que no se trataba de ningún atentado contra Miguel Ángel Navarro.
La aeronave, un Cessna Citation I/SP con matrícula XB-BAR, despegó del Aeropuerto Internacional Amado Nervo en Tepic, con destino a Aguascalientes.
El gobernador de Nayarit no viajaba a bordo, pero en el accidente murieron el piloto Óscar Quezada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas.
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