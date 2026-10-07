El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se habría infiltrado en diferentes instituciones locales en Nayarit, reveló investigación tras el desplome de la avioneta donde solía viajar Miguel Ángel Navarro.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, las actividades del gobernador Miguel Ángel Navarro, así como la de otros funcionarios, eran monitoreadas por el grupo criminal y autoridades corruptas.

Por si parte, el gobernador resaltó que se han identificado las instancias donde se tiene la infiltración del CJNG.

Identifican infiltración del CJNG en instituciones locales de Nayarit

La Fiscalía de Nayarit reveló que se identificaron instituciones locales infiltradas por el CJNG tras el desplome de una aeronave Cessna Citation I/SP 501 con matrícula XB-BAR, usada por el gobernador para trasladarse.

Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Navarro señaló en conferencia de prensa se identificó la colusión del CJNG con funcionarios de:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal

Policías municipales

Asimismo, la fiscalía identificó al menos un director de seguridad pública municipal que aceptó estar al servicio del CJNG; quien se encontraba en una zona operada por un presunto familiar de César Alejandro Villaseñor Olivares, El Güero Conta, operador de El Jardinero.

Esto al encontrar una conversación donde se afirma que “acaban de poner a un amigo de director y está a la orden…si les sirve está ahí puesto para trabajar.

Además, compartió que se detuvo a una exempleada gubernamental identificada como Yareli Nathali “N”, quien habría sido el enlace para filtrar información sobre operativos y revelaba datos sobre la agenda de la esposa del gobernador.

CJNG vigilaba a Miguel Ángel Navarro, señala Fiscalía de Nayarit

Por otra parte, la Fiscalía de Nayarit resaltó que se identificó que el gobernador Miguel Ángel Navarro era vigilado por el CJNG.

Las investigaciones aún no han señalado si la caída de la avioneta fue un atentado; sin embargo, mostraron que había un operativo para vigilar al gobernador y otros funcionarios estatales.

La Fiscalía resaltó que a principio de 2026 se recuperaron varios videos y mensajes donde se alertaba a presuntos miembros del CJNG sobre los movimientos del gobernador, así como la realización de operativos.

En conferencia de prensa se reveló una conversación donde se muestra que funcionarios entregaban información sobre presencia militar como: