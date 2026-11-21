Al responder al reciente señalamiento que Vadhir Derbez lanzó en su contra, el periodista Carlos Jiménez afirmó que el abogado del actor intentó silenciarlo con un supuesto ofrecimiento de dinero.

Abogado, debería decirle que usted mandó a sus enviados a ofrecerme dinero. ¿Para qué? Para que ya dejara de mencionarlo Carlos Jiménez

Durante su programa de televisión, el periodista acusó que el abogado Enrique González Casanova supuestamente mandó gente para ofrecerle dinero a cambio de dejar de hablar del caso de Vadhir Derbez.

Sin embargo, Carlos Jiménez advirtió que no ha dejado de abordar el tema de las denuncias contra el actor, debido a su deber de informar a la ciudadanía, pues no le importa la fama del implicado.

Carlos Jiménez revela que abogado de Vadhir Derbez intentó silenciarlo con dinero

Durante la primera semana de noviembre de 2026 se dio a conocer de forma pública la existencia de una denuncia por abuso sexual en contra del actor mexicano, Vadhir Derbez.

Día después se reveló que no era solo una denuncia contra el hijo del también actor Eugenio Derbez, pues una segunda víctima lo acusó por el mismo delito, ante lo cual el histrión intentó defender su imagen.

Por medio de un video, Vadhir Derbez acusó ser víctima de una campaña y señaló al Carlos Jiménez de filtrar datos de Fiscalía, ante lo cual el periodista reviró señalando que intentaron silenciarlo.

Al responder a la acusación, Carlos Jiménez aseveró que el abogado Enrique González Casanova mandó a gente para ofrecerle dinero con el fin de que dejara de mencionar a Vadhir Derbez.

Este pago que usted señala como entrada y esa mensualidad que usted mandó a ofrecerme a cambio de que bajara mis tuits y ya no me lo mencionara en mis notas. Carlos Jiménez

Al abundar en los detalles, afirmó que el abogado le propuso pagarle una “mensualidad” a cambio de que bajara sus tuits sobre el tema y no volviera a tratar el caso de forma pública.

Sin embargo, sentenció que no aceptó el dinero, por lo que dijo que tampoco dejará de hablar del caso, aunque resaltó que será la autoridad la que determine si el actor es culpable o no.

Vadhir Derbez (Gemini)

Carlos Jiménez afirma que no dejará de hablar del caso de Vadhir Derbez pese a su fama

En su respuesta a los dichos de Vadhir Derbez, quien recordó que el periodista fue denunciado por violencia por una expareja, Carlos Jiménez insistió en señalar que no va a dejar de hablar del caso del actor.

Con respecto a ese punto, Carlos Jiménez indicó que si no ha parado de abordar el tema es porque su posición como comunicador lo obliga a informar a la ciudadanía sobre los hechos.

Así como lo hago con su caso, lo he hecho con miles de casos, sin importar que se escondan tras un apellido famoso. A mí eso no me importa Carlos Jiménez

Incluso sostuvo que así como ha ocurrido con muchos otros casos a los que ha dado cobertura, en este no detendrá su labor por el hecho de que el imputado tenga un apellido famoso.