Memo Valencia, líder del PRI en el estado de Michoacán, acusó que los asesinos de Bernardo Bravo se tratan de los mismos que mataron a Hipólito Mora en el 2023.

Así lo acusó el dirigente estatal del tricolor en conferencia de prensa de hoy 21 de octubre, en la que lamentó el asesinato del líder limonero y llamó a hacer justicia por el crimen.

Al exigir justicia y criticar el actuar de las autoridades, Memo Valencia aseguró que los asesinos de Bernardo Bravo son los mismos responsables de matar a Hipólito Mora.

Bernardo Bravo, líder limonero asesinado (Bernardo Bravo vía Facebook)

Memo Valencia afirma que los asesinos de Bernardo Bravo son los mismos que mataron a Hipólito Mora

En un llamado para hacer justicia por por el asesinato de Bernardo Bravo, el líder del PRI en Michoacán, Memo Valencia, aseveró que los responsables del crimen son los mismos que mataron a Hipólito Mora.

Ante medios de comunicación, el líder tricolor desestimó la detención anunciada por el gobierno del estado, pues indicó que la persona asegurada sería un “chalancito” de los verdaderos delincuentes.

Luego de aseverar que los líderes criminales que operan en Tierra Caliente están bien identificados, Memo Valencia resaltó que incluso ya existen órdenes de aprehensión en contra de dichos perfiles.

Con respecto a ello, el líder tricolor local aseveró que “son los mismos que mataron a Hipólito Mora”, por lo que insistió en exigir que se actúe conforme a la ley y sean detenidos por los asesinatos.

Al exhibir su molestia por la inacción en ambos casos, Memo Valencia refirió que lo único que falta es que las autoridades y funcionarios “no se hagan ‘endejos’ y hagan su chamba y se pongan a trabajar“.

Memo Valencia acusa “montaje de justicia” en detención por asesinato de Bernardo Bravo

Al denunciar que los asesinos de Bernardo Bravo son los mismos que mataron a Hipólito Mora, Memo Valencia criticó la detención que se ha realizado por el crimen contra el líder limonero.

Lo anterior debido a que señaló que la persona que fue asegurada como supuesta responsable del asesinato de Bernardo Bravo, solo se trata de una herramienta de confusión mediática.

Tras resaltar que en el caso de Hipólito Mora tampoco ha habido justicia, Memo Valencia sentenció que la detención por el asesinato de Bernardo Bravo, no fue más que un “montaje de justicia”.

Con respecto a ello, resaltó que el propio fiscal del estado, Carlos Torres Piña, ya reconoció que no hay manera de comprobar que Rigoberto López tuvo participación en el crimen.

Incluso, Memo Valencia señaló que la persona que está detenida puede ser “alguien que se les cruzó” a las autoridades o hasta un “borrachito que se les atravesó” y fue utilizado para confundir.