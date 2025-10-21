Claudia Sheinbaum, presidenta de México, lamentó el asesinato de Bernardo Bravo en Apatzingán, Michoacán, líder limonero que se quejaba de los bajos precios del limón y de organizaciones criminales que obtenían ganancias con su trabajo.

La presidenta confirmó que el caso del joven de 40 años se revisó en el Gabinete de Seguridad de este martes 21 de octubre previo a la conferencia mañanera.

Claudia Sheinbaum dijo que es lamentable la muerte del líder limonero en Michoacán y que debe haber justicia en este caso.

“Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de producción y comercialización de limón. Hoy presentó una larga presentación el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y tiene que haber justicia en este caso y está todo el gabinete de seguridad apoyando a la Fiscalía y al gobierno de Michoacan para poder llegar a los responsables” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum y Omar Garcia Harfuch abordan asesinato de Bernardo Bravo en Gabinete de Seguridad

Claudia Sheinbaum dijo que el titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio una larga presentación sobre el caso hoy 21 de octubre.

También destacó que el gabinete de seguridad que entre otros conforman la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), y la Secretaria de Marina (Semar), apoyan al gobierno y la Fiscalía de Michoacan.

La presidenta no detalló sobre avances en el caso y no dijo si habrá protección para limoneros, tampoco si implementarán acciones para la mejora de precios de limón.

Un detenido por el asesinato de Bernardo Bravo; líder limonero no usó escoltas ni auto blindado el día de su asesinato

Cabe recordar que fue detenido El Pantano, supuesto autor intelectual del asesinato, tortura y secuestro de Bernardo Bravo.

Rigoberto N, El Pantano, sería miembro del grupo Los Blancos de Troya, aliados de Los Viagra de Michoacan.

Autoridades en Michoacán han revelado que Bernardo Bravo tenía escoltas y un auto blindado que no requirió el día de su desaparición y asesinato.