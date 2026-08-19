Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, desplegó un operativo con elementos del Ejército y la Guardia Nacional tras los más de 20 bloqueos que se reportaron en diferentes vías de la entidad.

“Junto con las corporaciones de seguridad estatales, coordinación con la @Defensamx1 y la @GN_MEXICO_, reforzamos las acciones operativas en las regiones de Zamora, La Piedad y Pátzcuaro, para restablecer el libre tránsito ante los bloqueos carreteros” Alfredo Ramírez Bedolla

De acuerdo con el gobernador, con este operativo conjunto entre las fuerzas federales y estatales, se logró restablecer la circulación en diversos puntos de Michoacán.

Esto en bloqueos que realizaron miembros de un grupo criminal como reacción al operativo federal realizado la madrugada del miércoles 19 de agosto de 2026, presuntamente para detener a Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”.

Bedolla despliega Ejército y Guardia Nacional tras bloqueos (Alfredo Ramírez Bedolla/X)

Bedolla confirma apertura de vías tras bloqueos en Michoacán

Por otra parte, Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que se restableció la circulación en 9 vías tras los bloqueos en Michoacán tras el operativo del Gabinete de Seguridad.

Se trata de:

MORELIA: Carretera Morelia – Quiroga, a la altura de la localidad de El Tigre. ZACAPU: Crucero Franco Reyes. TZINTZUNTZAN: Carretera Pátzcuaro - Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria. TANGANCÍCUARO: Carretera Estatal Tangancícuaro - Carapan a la altura del KM 124 cerca de Los Nogales. COENEO: Carretera Comanja - Coeneo, a la altura de Comanja. ZAMORA: Carretera Zamora - Ecuandureo en la localidad El Sauz. PANINDÍCUARO: Zacapu – Panindícuaro a la altura del entronque a la autopista de Occidente. NAHUATZEN: Carretera Zacapu - Nahuatzen. PARACHO: Carretera Cocucho – Nurio a la altura de la unidad deportiva.

Bedolla despliega Ejército y Guardia Nacional tras bloqueos (Alfredo Ramírez Bedolla/X)

Bedolla despliega Ejército y Guardia Nacional tras bloqueos (Alfredo Ramírez Bedolla/X)

Bedolla despliega Ejército y Guardia Nacional tras bloqueos (Alfredo Ramírez Bedolla/X)

El gobernador reiteró que mantendrán la presencia permanente en las carreteras “para garantizar su seguridad y un tránsito fluido”.

Asimismo, pidió a la ciudadanía a circular con precaución, así como a atender las indicaciones de las autoridades y consultar solo canales oficiales.

Bloquean tramos carreteros en Michoacán por detención de miembros de Los Guerreros

El Gabinete de Seguridad informó que durante el operativo del miércoles 19 de agosto e 2026 se logró la detención de 9 miembros de Los Guerreros, grupo delictivo liderado por El Tío Lako.

De acuerdo con el reporte oficial, entre los detenidos se encuentran Marisol y Lourdes, la hija y la pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez.

Por estas detenciones se registraron diversas interrupciones a las vías de comunicación en el estado de Michoacán, por lo que se activó el Plan Antibloqueo.