Maribel Garza, la mamá de los atacantes de la secundaria en Torreón, duda que sus hijos hayan sido los culpables del atentado en la Escuela Secundaria Num. 13.

La madre de “Los Cuates”, detenidos al momento del ataque en la secundaria en Torreón, Coahuila, asegura que ella no vio indicios en la ropa de sus hijos que los impliquen en lo que culminó con heridos y la muerte de la subdirectora del plantel.

Mamá de atacantes de secundaria en Torreón cree en su inocencia

El 1 de octubre de 2026, se vivió un ataque en una secundaria en Torreón que llevó a que las autoridades lograran tener a dos detenidos, quienes son Carlos y David de 19 años, conocidos como “Los Cuates”.

Sin embargo, la mamá de los dos hermanos dijo creer en la inocencia de sus hijos, apuntando que “se dice” hay más implicados en el ataque por lo que pide “investiguen bien”.

Con videos y fotografías tras el ataque en donde aparecen sus hijos, Maribel Garza acusa que la ropa de “Los Cuates” no se ve manchada de sangre, por lo que para ella los deslinda del atentado.

“Yo digo que investiguen bien, porque yo miré a mis hijos por fotos y los videos, mis hijos no estaban manchados, no estaban llenos de su ropa de sangre (...) busquen realmente quién fue”. Maribel Garza, mamá de atacantes.

La señora Maribel Garza sostuvo “no creo que hayan sido”. Sin embargo, descartó saber cuál fue el motivo que los llevó a ingresar a la secundaria en Torreón al momento del ataque.

Por otra parte, apuntó que no pudo ver a sus hijos en la audiencia inicial, mismos que describió como “serios” y siempre “encerrados en sus cuartos”