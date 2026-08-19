Heraclio Guerrero Martínez, conocido como El Tío Lako, es el líder de una de las células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.

El Tío Lako es el líder del grupo conocido como “Los Guerreros”, que opera en Michoacán, sobre todo en los municipios colindantes con Jalisco.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de Heraclio Guerrero Martínez, el Tío Lako, líder de Los Guerreros, célula del CJNG.

¿Quién es Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako?

Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, líder de la célula Los Guerreros del CJNG, que opera en el estado de Michoacán, es originario de Tanhuato.

¿Quién es Heraclio Guerrero Martínez? (NarcoAction/Reddit)

¿Cuántos años tiene Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako?

Se desconoce la edad o la fecha de nacimiento de Heraclio Guerrero Martínez.

¿Cuál es el signo zodiacal de Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako?

Ya que no se conoce la fecha de cumpleaños de El Tío Lako, no se puede saber cuál es su signo zodiacal.

¿Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako, tiene esposa?

Se desconoce si Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako, tiene o no esposa.

¿Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako, tiene hijos?

De acuerdo con los informes de las autoridades, Heraclio Guerrero Martínes es el padre de Rubén Guerrero Valadez, alias el R1.

¿Qué estudió Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako?

Se desconoce el último grado de estudios de Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako.

¿Cuál es la trayectoria de Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako?

Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, es un líder criminal fundador de Los Guerreros, célula vinculada al CJNG desde 2010.

Su grupo criminal opera en zonas clave de Tierra Caliente en Michoacán, y, tras la muerte de su hermano, Javier Guerrero Martínez, tomó el control total de Los Guerreros.

En 2015, El Tío Lako fue detenido por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán para esclarecer el asesinato de un candidato a presidente municipal de Yerécuaro.