Omar García Harfuch aseguró que el hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, sería quien asumiría el liderazgo de la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras su captura.

“Sería su hermano, el R2” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Las declaraciones del funcionario se dieron luego de la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, identificado como líder de “Los Rs”, una de las células del CJNG señalada como responsable de diversos hechos violentos, entre ellos el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido en noviembre de 2025.

Las autoridades identifican a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, como hermano de “R1”. Aunque fue detenido por autoridades federales en 2012, las investigaciones lo ubican como uno de los principales operadores de esta organización criminal.

¿Cómo operaba “Los Rs”, la célula del CJNG vinculada al asesinato de Carlos Manzo?

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, la célula criminal “Los Rs” (también conocida como “Los RRS”), encabezada por Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, operaba principalmente en los estados de Michoacán y Jalisco.

En Michoacán, mantenía presencia en los municipios de:

Apatzingán

Uruapan

Morelia

Álvaro Obregón

Huandacareo

Tacámbaro

Tzitzio

Mientras que en Jalisco tenía operaciones en:

Zona Metropolitana de Guadalajara

Valle de Juárez

Otras regiones del estado

De acuerdo con las autoridades, esta célula coordinaba actividades de narcotráfico y administraba diversas rutas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Además, para mantener el control territorial y disputar corredores carreteros y rutas logísticas, utilizaba armamento de alto poder y contaba con redes locales de apoyo en distintas regiones.

También se le atribuyen agresiones y homicidios contra integrantes de grupos criminales rivales.

Entre sus principales fuentes de ingresos se encontraban:

Tráfico de drogas.

Extorsión y cobro de piso a productores de limón y aguacate, así como a ganaderos, comerciantes y transportistas.

Extorsión a empresas de servicios y establecimientos comerciales.

Control de máquinas tragamonedas.

Las autoridades también señalan que las extorsiones contra los sectores limonero y aguacatero provocaban un fuerte impacto económico en las familias y en las actividades productivas de Michoacán.

El R2 habría recibido órdenes directas de “El Mencho”

De acuerdo con reportes de medios de comunicación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificaba a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, como uno de los principales operadores del CJNG.

La función del R2 era dirigir células criminales en Jalisco, además de proporcionar vehículos y apoyo logístico para las actividades ilícitas de la organización.

Rafael Álvarez Ayala fue detenido en un fraccionamiento de Zapopan junto con dos escoltas, entre ellos su hermano Jesús Santiago Álvarez Ayala.

Según el informe militar, tras su captura declaró que recibía órdenes directas de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y que colaboraba con “R1” en el envío de droga sintética hacia Estados Unidos.

Asimismo, las autoridades señalaron que “R2” contaba con una orden de reaprehensión por los delitos de daños y lesiones, además de estar relacionado con dos averiguaciones previas iniciadas por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

La Sedena también atribuyó a los hermanos Álvarez Ayala la organización y coordinación de los bloqueos e incendios de vehículos registrados en Guadalajara y Colima, hechos considerados como una de las primeras demostraciones de fuerza del Cártel Jalisco Nueva Generación.