Tras los operativos de seguridad desplegados en Michoacán para detener a integrantes cercanos a Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), suman 12 personas detenidas, entre ellas su hija y su pareja.

Durante los operativos, “Tío Lako” logró escapar, mientras que las autoridades reportaron 25 bloqueos carreteros en 15 municipios de Michoacán como respuesta a las acciones para detener a integrantes del grupo criminal.

Uno de los bloqueos dejó como saldo la muerte de un civil en el municipio de Churintzio, quien presuntamente se negó a entregar su camioneta a integrantes del grupo criminal.

¿Quiénes son la hija y pareja de Tío Lako detenidas en Michoacán?

De acuerdo con los primeros reportes sobre la detención de 12 presuntos integrantes del CJNG en Michoacán, la hija y la pareja de “Tío Lako” fueron identificadas como:

Marisol “N”

Lourdes “N”

Según información de fuerzas federales, ambas presuntamente realizaban actividades financieras para el CJNG.

Los operativos estuvieron a cargo de fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) y se realizaron en las comunidades de Tinaja de Vargas y Colesio, pertenecientes a los municipios de Tanhuato y Ecuandureo.

Ante los bloqueos y cierres de vialidades, autoridades civiles y militares activaron el plan antibloqueo para garantizar el libre tránsito, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

¿Qué aseguraron tras la detención de 12 integrantes del CJNG en Michoacán?

Durante los operativos en Michoacán, las autoridades aseguraron 64 vehículos, uno de ellos con blindaje; cinco ametralladoras, incluida una calibre .50; nueve armas largas; dos aditamentos lanzagranadas; cartuchos y cargadores.

También fueron asegurados droga, ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron y equipo táctico, además de varios inmuebles.

Las operaciones por tierra y aire tenían como objetivo detener a “Tío Lako”, identificado por las autoridades como uno de los hombres cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, señalado como líder del CJNG.

De acuerdo con la información oficial citada en los reportes, “El Mencho” fue abatido por elementos del Ejército Mexicano en febrero de 2026 en Jalisco.