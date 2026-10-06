Tatiana Clouthier señaló que la encuestadora De las Heras trabajó para Clara Luz Flores un mes antes de que iniciara el proceso interno de Morena en Nuevo León.

Así lo reveló en entrevista para Los Periodistas, donde resaltó que fue Clara Luz Flores quien le confirmó, junto con Judith Díaz, que había contratado a dicha empresa para que le hiciera encuestas previo al proceso de Morena para designar la coordinación en el estado.

“Yo me reuní con ella y con Judith Díaz al día siguiente del evento y ella de propia voz nos dijo que ella había contratado a De las Heras y MEBA para que le hicieran las encuestas un mes antes” Tatiana Clouthier

Clara Luz Flores reveló a Tatiana Clouthier que contrató a De las Heras en Nuevo León

Tatiana Clouthier reveló que Clara Luz Flores la invitó a desayunar junto con Judith Díaz después de su designación para hablar sobre el apoyo a su coordinación en Nuevo León.

En dicho desayuno, reveló Clouthier, la coordinadora de Morena en Nuevo León compartió que contrató a De las Heras, así como a MEBA, para que realizaran encuestas para ella desde un mes antes del ejercicio interno del movimiento.

“No fue un comentario de Tatiana, es algo que ella misma expresó” Tatiana Clouthier

Por otra parte, recordó que ella y su equipo denunciaron que la encuestadora Demoscopia estaba compartiendo encuestas afirmando que Clara Luz Flores ya sería la candidata a pesar de que no se había iniciado el proceso interno de Morena.

“Demoscopia estuvo haciendo a lo largo del tiempo y habiendo sido una de las encuestadoras previamente al pool de encuestas que contrata el partido para la encuesta. estuvo hablando abiertamente mostrando y hablando de ‘nuestra candidata’, o sea, haciendo una asociación muy clara con quien queda hoy como coordinadora” Tatiana Clouthier

Asimismo, resaltó que fue por este motivo por el que Demoscopia fue retirada del pool de encuestadoras que Morena determinó que realizaran los ejercicios para el proceso interno de Morena para la designación de las y los coordinadores.

Además, resaltó que sus compañeras y compañeros decidieron que no van a apoyar su coordinación al considerar que no representa la honestidad y señaló que “si es competitiva o no, el tiempo lo dirá”.