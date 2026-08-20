Heraclio Guerrero Martínez, líder de Los Guerreros, ha sido señalado como el autor intelectual del asesinato de Enrique Hernández, candidato de Morena en Yurécuaro, en 2015.

Tras el operativo del pasado 19 de agosto de 2026, donde 12 miembros Los Guerreros, célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se recordó su presunta relación con el asesinato del candidato.

Cabe recordar que dicho operativo que buscaba la desarticulación del grupo delictivo, provocó más de 20 bloqueos carreteros en Michoacán que fueron liberados por elementos federales y estatales.

Heraclio Guerrero, El Tío Lako, sería el autor intelectual del asesinato de Enrique Hernández

Heraclio Guerrero Hernández, alias El Tío Lako, ha sido señalado como el autor intelectual del asesinato de Enrique Hernández Saucedo cuando era candidato en Yurécuaro, Michoacán.

Enrique Hernandez era un líder de grupos de autodefensa en Michoacán que, de la mano de Morena, buscaba ser alcalde del municipio Yurécuaro pero fue asesinado a balazos en mayo de 2015 durante un acto de campaña.

Enrique Hernández fue asesinado en Michoacán (Twitter)

El 14 de mayo de 2015, Enrique Hernández se encontraba en el barrio Rincón del Diablo de Yurécuaro, Michoacán en un acto de campaña cuando fue asesinado por hombres armados.

Alrededor de las 19:30 horas, un comando armado a bordo de una camioneta llegó al mitin y abrió fuego directamente contra Enrique Hernández cuando abordaba su auto para retirarse junto a su familia.

Por este aseinato, Heraclio Guerrero habría sido detenido; sin embargo se desconoce si fue procesado o investigado por el caso.