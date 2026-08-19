La hija y la pareja de Heraclio Guerrero Martínez, alias El Tío Lako, líder de la célula criminal Los Guerreros vinculada al CJNG, fueron detenidas durante un operativo del Gabinete de Seguridad en Michoacán el 19 de agosto de 2026.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, Marisol y Lourdes fueron capturadas junto con siete integrantes más de Los Guerreros, en acciones que desataron más de 20 bloqueos carreteros y enfrentamientos armados.

Además, durante el operativo en Michoacán se aseguraron inmuebles, vehículos, armas y explosivos.

Los nueve detenidos fueron trasladados a la CDMX y puestos a disposición de la FGR.

Detienen a Marisol, hija de Heraclio Guerrero Martínez en operativo de Michoacán

Marisol, hija de Heraclio Guerrero Martínez, fue detenida durante el operativo conjunto que las fuerzas federales realizaron en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante estos operativos también se detuvo a Lourdes, pareja sentimental del líder de Los Guerreros, El Tío Lako, así como 7 miembros más de este grupo vinculado del CJNG.

“Entre los detenidos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y la pareja sentimental de Heraclio “N” (a) “Tío Lako”, respectivamente” Sedena

La Sedena resaltó que Heraclio Guerrero Martínez, el jefe regional de la célula delictiva que opera en Michoacán y Jalisco, está relacionado con la agresión a elementos de la Guardia Nacional del pasado 22 de febrero de 2026 tras la detención de Ruben Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El detenciones provocaron “diversas interrupciones a las vías de comunicación en el estado de Michoacán”, por lo que se activó el Plan Antibloqueo en la entidad para garantizar el libre tránsito.

Aseguran inmuebles, vehículos y armas durante operativo en Michoacán

Por otra parte, se confirmó que durante el operativo en Michoacán donde se detuvo a nueve miembros de Los Guerreros, se realizó el aseguramiento de:

2 inmuebles.

64 vehículos (1 con blindaje).

1 ametralladora Cal. 0.50”

4 ametralladoras minimi Cal. 5.56 mm.

9 armas largas.

1 arma corta.

2 aditamentos lanzagranadas.

Cartuchos y cargadores de diversos calibres.

Diversa droga.

8 artefactos explosivos improvisados.

7 motocicletas.

1 dron.

Equipo táctico diverso.

Cabe señalar que los nueve detenidos, incluidas la hija y la pareja de Heraclio Guerrero Martínez, fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México.

Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de República (FGR) para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.