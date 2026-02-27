En Culiacán, Sinaloa, el integrante de Grupo Arraigado, Julio César Beltrán, fue asesinado mientras circulaba sobre el bulevar Paseo Niños Héroes, Malecón Viejo, la tarde del miércoles 25 de febrero.

Fue el Grupo Arraigado, dedicado a la banda y narcocorridos, el que confirmó la muerte de Julio César Beltrán, aunque no informaron si su acordeonista recibió alguna amenaza.

Julio César Beltrán, integrante de Grupo Arraigado, es asesinado en Culiacán, Sinaloa

La tarde del 25 de febrero, Julio César Beltrán, integrante de Grupo Arraigado, fue interceptado en un semáforo del Malecón Viejo, Culiacán, entre José María Morelos y Donato Guerra, donde fue asesinado.

Julio César Beltrán circulaba en su vehículo alrededor de las 16:30 horas cuando sujetos armados dispararon en su contra en múltiples ocasiones, acorde con las primeras declaraciones.

Julio César Beltrán, integrante de Grupo Arraigado, fue asesinado en Culiacán (Redes sociales)

Su vehículo, una camioneta Chevrolet color negro, quedó en marcha, por lo cual las autoridades tuvieron que frenarla con un par de piedras, para posteriormente cerrar el Malecón Viejo.

Paramédicos acudieron al lugar; sin embargo, ya no contaba con signos vitales; las autoridades rodearon el sitio y fue el Servicio Médico Forense el que levantó el cuerpo de Julio César Beltrán.

Las autoridades de Culiacán comenzaron con las indagaciones, sin que hasta el momento se reporten detenidos; los hombres armados huyeron tras perpetrar el asesinato.

Grupo Arraigado despide a Julio César Beltrán tras su asesinato

Grupo Arraigado confirmó la muerte de su acordeonista, Julio César Beltrán, en Culiacán.

Mediante un mensaje de despedida, aseveraron que Julio César Beltrán fue un hombre íntegro y responsable, que dedicó su vida al bienestar de su familia, además de un amigo leal y de palabra firme.

Mientras que como músico, Julio César Beltrán honró el legado de su padre, además de que encontró en el acordeón y la composición para expresarse.