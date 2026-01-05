Francisco Javier Zazueta Lizárraga, conocido como el Z1, director de Tránsito de Culiacán, Sinaloa, fue asestado balazos este 5 de enero.

El ataque directo en la sindicatura de Aguaruto se dio cuando transitaba en su camioneta Tacoma blanca, la cual finalmente chocó con un poste.

Tras el ataque, fue llevado a un hospital pero murió en el trayecto.

Asesinar al director de Tránsito de Culiacán en ataque directo

En la escena del crimen en Aguaruto, Culiacán, peritos aseguraron cientos de casquillo de armas de alto poder alrededor de la camioneta de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, Z1.

Inicialmente su hijo lo intentó trasladar al hospital pero en el camino fue encontrado por los servicios de emergencia, quienes no pudieron salvarle la vida.

Señalan ausencia de amenazas previas contra director de Tránsito de Culiacán

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, lamentó el hecho y dijo que hay un despliegue de seguridad encabezado por el secretario de Seguridad de Culiacán, el coronel Alejandro Bravo Martínez.

Detalló que no había indicios de amenazas en sus 32 años en la corporación; debido a su trayectoria le va a hacer un homenaje.