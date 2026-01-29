La violencia en Sinaloa no se ha detenido, debido a que la tarde del 29 de enero se registró una balacera en Escuinapa que dejó varios policías estatales heridos.

Balacera en Escuinapa, Sinaloa, deja 2 policías estatales heridos

A unas horas del ataque en Culiacán, Sinaloa en el que 2 diputados de Movimiento Ciudadano resultaron lesionados, se registró una nueva agresión armada en las inmediaciones del municipio de Escuinapa.

Sobre los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió un comunicado en el que resaltó que por la balacera en la carretera Mazatlán–Tepic, un par de policías estatales resultaron heridos.

“Este 29 de enero de 2026, elementos de la Dirección de Servicios de Protección fueron objeto de una agresión por parte de civiles armados cuando circulaban sobre la carretera Mazatlán–Tepic, en inmediaciones de Tecualilla" Secretaría de Seguridad Pública del Estado

En su desplegado, la dependencia estatal resaltó que el ataque fue cometido por un grupo de civiles armados que abrieron fuego contra los elementos cerca de la comunidad de Tecualilla.

Derivado del ataque, se indica, un par de elementos de policía estatal resultaron heridos, motivo por el que se les brindó atención médica y se reporta que ya están fuera de peligro.

TARJETA INFORMATIVA



La #SSPSinaloa informa que, este 29 de enero de 2026, elementos de la Dirección de Servicios de Protección fueron objeto de una agresión por parte de civiles armados cuando circulaban sobre la carretera Mazatlán–Tepic, en inmediaciones de Tecualilla.… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) January 29, 2026

Versiones preliminares apuntaban que un policía municipal de Escuinapa también había resultado lesionado; sin embargo, autoridades lo desmintieron y destacaron que solo hay 2 elementos heridos.

Despliegan operativo tras balacera en Escuinapa

Por la balacera en Escuinapa, la Secretaría de Seguridad Pública del Sinaloa puso en marcha un operativo interinstitucional con la participación de autoridades federales, estatales y municipales.

Como parte de las acciones de seguridad, las autoridades de Sinaloa recibieron apoyo aéreo y terrestre, pues unidades realizaron recorridos en la zona para ubicar y detener a los responsables.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se ha emitido información relacionada con detenciones, por lo que se desconoce quiénes cometieron el ataque y cuál fue el móvil del mismo.

🚨Sigue la violencia en Sinaloa🚨



Así corren los ciudadanos de Escuinapa para refugiarse de una balacera pic.twitter.com/Ll8Qc7K1ro — Sofía García Guzmán (@SofiGarciaMX) January 29, 2026

Cabe destacar que en redes sociales se compartieron diversas imágenes y videos en los que se muestran los momentos de la balacera en Escuinapa que dejó 2 policías estatales heridos.

En las grabaciones, se pueden escuchar las detonaciones de la refriega, por lo que habitantes de la comunidad de Tecualilla, corrieron con la intención de resguardarse en un sitio seguro.