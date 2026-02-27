La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que el presunto miembro del Cártel de Sinaloa detenido por el ataque a MC en Culiacán, Sinaloa, fue vinculado a proceso.

“(FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de Jesús “N”, por su probable participación en los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo" FGR

Se trata de Jesús Emir Bazoco Peraza, alias El Compa Güero, quien fue detenido en Culiacán, Sinaloa el 3 de febrero de 2026 por su participación en el atentado del 27 de febrero.

Por los hechos, un juez ordenó sus vinculación a proceso, además de que determinó que permanezca recluido en el CEFERESO 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez.

Por medio de un comunicado, la FGR dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso contra presunto miembro del Cártel de Sinaloa que participó en el ataque contra MC en Culiacán.

Al respecto, la fiscalía federal señaló que un juez ordenó lo anterior debido a que admitió los elementos de prueba presentados, en los que se le señala por estos delitos:

Portación de armas de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de comercio de clorhidrato de metanfetamina

Sobre ello, la FGR recordó que en la detención de Jesús Emir Bazoco Peraza, alias El Compa Güero, se le aseguraron un arma tipo fusil, cartuchos, un cargador y clorhidrato de metanfetamina.

Debido a lo anterior, así como las indagatorias posteriores a cargo del Ministerio Público Federal (MPF), se aportaron los datos de prueba necesarios para que el juez ordenara la vinculación a proceso.

Juez también ordenó prisión preventiva contra presunto miembro del Cártel de Sinaloa

Al informar sobre la vinculación a proceso contra presunto miembro del Cártel de Sinaloa relacionado con el ataque a MC en Culiacán, la FGR también resaltó que el juez ordenó prisión preventiva.

Sobre ello, la fiscalía sostuvo que el impartidor de justicia determinó que el sicario que atacó a los diputados locales Sergio Torres y Elizabeth Montoya, permanecerá en el penal de Almoloya.

Aunado a lo anterior, el juez estableció un plazo de tres meses para que se lleven a cabo las investigaciones complementarias en torno al atentado ocurrido el 27 de enero en Culiacán.