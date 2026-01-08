La mañana del jueves 8 de enero de 2026 se reportó un ataque armado al sur de Culiacán, Sinaloa, que dejó como saldo la muerte de Mirna Karime Corrales, comisaria de la comunidad de Bachigualatito.

De acuerdo con reportes de medios locales, un grupo de sujetos armados irrumpió en un domicilio particular donde se encontraba la comisaria junto con su hermano, a quienes atacaron a balazos alrededor de las 07:30 horas.

Tras las detonaciones, vecinos alertaron a las autoridades. Al lugar acudieron fuerzas de seguridad municipales y federales, así como servicios de emergencia; sin embargo, Mirna Karime Corrales murió a consecuencia de las heridas provocadas por el ataque.

Sin detenidos tras el ataque armado en Culiacán

La agresión dejó además a un hombre herido, identificado como el hermano de la comisaria, quien fue trasladado de emergencia a un hospital. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud; medios locales señalan que recibió un disparo en una pierna.

Elementos de la Secretaría de Marina acordonaron la zona mientras paramédicos de la Cruz Roja confirmaban el fallecimiento de la autoridad comunitaria.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para dar con los responsables, quienes huyeron del lugar tras el ataque. No se reportan personas detenidas hasta ahora.

Contexto de violencia en Culiacán

El móvil del ataque contra la comisaria de Bachigualatito aún es desconocido. No obstante, el hecho ocurre días después del asesinato de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de Tránsito de Culiacán, en un ataque directo.

Medios locales advierten que la inseguridad persiste en Culiacán, particularmente en zonas como Bachigualatito, donde presuntamente opera una célula criminal vinculada al conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos, surgido tras la captura y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa.