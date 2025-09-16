Una pipa de gas quedó a la deriva luego de registrarse el desplome de la Carretera Transpeninsular en la comunidad de Mulegé, como resultado de las fuertes lluvias registradas en Baja California Sur.

El incidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 78, cuando parte de la estructura de la carretera en Mulegé se partió en dos a causa de un canal de agua que se formó debajo del camino.

El peso de la pipa de gas provocó que la carretera en Mulegé terminara por vencerse, por lo que el enorme transporte de doble remolque quedó suspendido en el aire.

Restringen paso de la carretera en Mulegé por pipa de gas que quedó a la deriva

Los primeros reportes indican que el desplome de la carretera en Mulegé fue resultado de las intensas lluvias asociadas a los remanentes de la tormenta tropical Mario, que han azotado a esa zona de Baja California Sur.

El hecho generó preocupación entre los habitantes por tratarse de una pipa de gas de doble remolque, ya que pudo haber desatado un incidente de magnitudes desastrosas.

Tras el desplome de la carretera en Mulegé, las autoridades restringieron el tramo donde quedó a la deriva la pipa de gas, el cual es un paso común para los transportes con cargas pesadas.

En tanto, equipos trabajan en el retiro de la enorme pipa de gas, así como en la evaluación de los daños para sanear ese tramo.

Sin lesionados por pipa de gas que quedó a la deriva en la carretera en Mulegé, Baja California Sur

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por la pipa de gas que quedó a la deriva en la carretera en Mulegé, paso de transportes pesados en Baja California Sur.

Tampoco se reportaron explosiones en la zona por la pipa de gas, aunque vecinos han manifestado su preocupación por nuevos deslaves que los pudieran poner en riesgo.

La tormenta tropical Mario ha causado afectaciones en Baja California Sur, con múltiples deslaves e inundaciones en las entidades de Mulegé y San Ignacio.