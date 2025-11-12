La tarde del miércoles 12 de noviembre, una pipa que transportaba 10 mil litros de gas LP cayó en un socavón cercano a una gasolinera de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con el portal Medios Obson, el incidente ocurrió alrededor de las 12:30 P.M. en calle Olivares, cerca del cruce con Solidaridad, de norte a sur, en la colonia Granjas.

Cierran vialidad por caída de pipa de gas en socavón en Hermosillo

El cuerpo de bomberos atendió al llamado por la caída de una pipa de gas en un socavón en Hermosillo, Sonora.

Elementos cerraron la vialidad y, posteriormente, junto a la policía civil revisaron la pipa de gas.

Cae pipa de gas en socavón de Hermosillo (@michelleriveraa / Red Social X)

Reportes preliminares indican que el eje trasero derecho de la pipa quedó atrapado en el socavón, por lo que bomberos se aseguraron que la cisterna se encontrara en buenas condiciones .

La Policía Civil y elementos de tránsito se unieron a la causa para alejar a las personas y así asegurar su bienestar.

Se cerró la calle Olivares y se llamó a una grúa de capacidad para 50 toneladas para levantar y mover la pipa.

No hay personas lesionadas por caída de pipa de gas en socavón

Para tranquilidad de las personas que residen cerca del lugar donde cayó la pipa de gas en un socavón, personal de bomberos descartó riesgos mayores.

De acuerdo con Francisco Ramírez, subcomandante de bomberos, no hay fugas de gas, así como tampoco hay heridos.

Afortunadamente, el conductor de la unidad se encuentra bien, no sufrió golpes al momento de la caída al socavón.

Sin embargo, autoridades correspondientes están revisando tuberías a fin de descartar un daño que haya provocado el golpe.

“No hay personas lesionadas, y se cuenta con el apoyo de Agua Hermosillo para revisar la red de tuberías y descartar otros daños”. Francisco Ramírez. Subcomandante del cuerpo de Bomberos de Hermosillo