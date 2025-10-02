Una explosión de una pipa se registró este jueves 2 de octubre alrededor de la 1:30 de la tarde en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, por lo que se inició un operativo de emergencia.

De acuerdo con la información, la explosión de una pipa, que provocó un incendio, se dio a la altura del cruce entre canal 18 y la carretera México 15, a un costado del Lienzo Charro.

Explosión de pipa de diésel en Los Mochis provoca incendio y desata operativo de emergencia

La tarde de hoy jueves 2 de octubre se reportó la explosión de una pipa de diésel en Los Mochis, en el estado de Sinaloa, lo que provocó un incendio que alcanzó varios vehículos.

Informes preliminares indican que la pipa con diésel estaba estacionada cerca de una estación de gasolina y de un paradero de tráiler de carga, por lo que el gran fuego alcanzó cajas de tráiler.

El chófer de la pipa de diésel, cuya identidad aún se desconoce, habría muerto calcinado y hasta el momento no se han revelado las causas por la que explotó esta pipa en Los Mochis.

El incendio provocado por la explosión de una pipa de diésel originó una gran columna de humo que se podía ver a kilómetros de distancia y elementos de bomberos iniciaron un operativo de emergencia.