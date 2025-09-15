Lamentablemente, murieron tres de los cachorritos de Cereza, la perrita que sobrevivió a la explosión de la pipa en Iztapalapa en Puente de la Concordia.

Después de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, la perrita Cereza logró salvarse y dar a luz a cinco cachorros de forma prematura.

A través de redes sociales, el refugio “Huellitas, amor sin fronteras” compartió el pasado 13 de septiembre una actualización sobre el estado de salud de Cereza.

Mediante un video, Ana Silvia Díaz Flores, titular de la organización reveló que desafortunadamente tres de los cachorros de Cereza murieron.

“Nos comenta la doctora que tres de sus bebés ya no lo lograron. Ahorita solamente están dos y bueno, pues ella está con ellos, los está amamantando, lo está cuidando muchísimo” Ana Silvia Díaz Flores, titular de “Huellitas, amor sin fronteras”

La tragedia del pasado 10 de septiembre que hasta el momento suma 14 muertos y 39 personas aún hospitalizadas, también cobró víctimas entre los animalitos que estaban cerca de lugar de los hechos.

Cereza se hizo viral por la valiente forma en que corrió tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa para salvar a sus cachorros.

La perrita fue auxiliada por el refugio “Huellitas, amor sin fronteras” quien reveló que Cereza presentaba quemaduras de 2° y 3er grado.

Además de que se le realizó un cesárea de emergencia donde nacieron 5 cachorros prematuros.

Ante tal escenario, el pronóstico de Cereza era reservado y continúa con ese estatus aunque la perrita está luchando con todo por sobrevivir.

Ana Silvia Díaz Flores de “Huellitas, amor sin fronteras” expresó que seguirían apoyando a Cereza para que salga adelante.

Redes mandan su apoyo a Cereza, la perrita que sobrevivió a la explosión de la pipa en Iztapalapa

Luego de darse a conocer que los tres cachorros de Cereza murieron, los usuarios mostraron su tristeza en redes sociales.

Muchos internautas lamentaron la situación de Cereza y se mostraron dispuestos a continuar ayudándola con insumos o alguna otra cosa que la haga falta.

De igual manera, no faltaron los mensajes de apoyo para desearle lo mejor a Cereza.

“Espero que se mejore pronto y sus bebés también. Son una belleza”, comentó una usuaria.