El Servicio Meteorológico Nacional compartió la trayectoria de la tormenta tropical Mario; pronóstico mañana martes 16 de septiembre 2025.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que la depresión tropical 13E se convirtió en la tormenta tropical Mario la noche del viernes 12 de septiembre.

La Tormenta Tropical Mario es el ciclón número 13 en el Océano Pacífico de esta temporada 2025, de un esperado de 26 eventos meteorológicos en dichas aguas.

Tormenta tropical Mario: trayectoria del martes 16 de septiembre 2025

Acorde con la actualización de las 21 horas del lunes 15 de septiembre, la Conagua estima que la trayectoria de la tormenta tropical del 16 de septiembre continúe hacia el noroeste.

Durante las primeras horas del martes 16 de septiembre 2025, la tormenta tropical Mario se ubicará a 485 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

Mientras que para las 18:00 horas del martes 16 de septiembre se espera que la tormenta tropical Mario se encuentre a 520 kilómetros de Punta Eugenia, igualmente en Baja California Sur.

Las rachas de viento de la tormenta tropical Mario para el martes 16 de septiembre serán de 40 a 60 kilómetros por hora, además de oleajes de 2 a 3 metros.

Posterior al martes 16 de septiembre, la tormenta tropical Mario se degradaría a remanentes y se mantendría a más de 465 kilómetros al oeste de Punta Eugenia.

Tormenta tropical Mario: pronóstico 16 de septiembre 2025 (Conagua)

Tormenta tropical Mario: pronóstico martes 16 de septiembre 2025

Por otra parte, la tormenta tropical Mario dejará lluvias muy fuertes para Baja California Sur mañana martes 16 de septiembre; pronóstico incluirá descargas eléctricas.

Aunado al pronóstico de la tormenta tropical Mario de mañana martes 16 de septiembre 2025, otros eventos dejarán lluvias en los siguientes estados:

Lluvias intensas:

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Lluvias muy fuertes:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Lluvias fuertes:

Baja California

Tamaulipas

San Luis Potosí

Estado de México

CDMX

Morelos