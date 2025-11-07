Con un contundente “aquí los esperamos”, el diputado local independiente, Carlos Bautista Tafolla, respondió a las amenazas que se han lanzado en contra del Movimiento del Sombrero en Michoacán.

“¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? (acá )Tengo mi familia, todo, mis negocios. No, yo no me voy a mover para ningún lado. Aquí los esperamos" Carlos Bautista Tafolla. Diputado local independiente

Carlos Bautista Tafolla responde a amenazas hacia el Movimiento del Sombrero

Tras el asesinato de Carlos Manzo, se reportó que comenzaron a lanzarse amenazas en contra de figuras vinculadas con el llamado Movimiento del Sombrero que era encabezado por el alcalde Uruapan.

De acuerdo con los reportes, las amenazas incluyen una supuesta “lista” de objetivos que serían susceptibles a ser objeto de atentados, entre quienes destaca el diputado Carlos Bautista Tafolla.

Pese al riesgo al que se enfrenta, el legislador independiente en el congreso de Michoacán sentenció que no buscará huir y por el contrario, dijo él ya está esperando a quienes lo amenazan.

Así lo sentenció en entrevista radiofónica con Luis Cárdenas, en la que refirió que no tiene ningún lugar a donde ir, pues en Uruapan está su familia, sus negocios y prácticamente todo.

Carlos Bautista Tafolla lanza contundente mensaje a “los malosos”

Tras responder con un “aquí los esperamos”, el diputado local independiente Carlos Bautista Tafolla lamentó que los criminales que operan en Uruapan estén amenazando al Movimiento del Sombrero.

Lo anterior debido a que reprochó que los “malosos” no se han dado cuenta que lo que lleva a cabo el Movimiento del Sombrero, es justamente a favor de que toda la gente tenga mejores oportunidades.

Incluso, Carlos Bautista Tafolla apuntó que es lamentable que los criminales no entiendan que lo que se busca es un mejor porvenir para que hasta sus hijos no se inmiscuyan en el mundo de la delincuencia.

“Los malosos no se han dado cuenta que nosotros estamos trabajando para que sus hijos no tengan que hacer lo que hacen ellos” Carlos Bautista Tafolla. Diputado local independiente

Ante ello, el diputado local independiente que se ha sumado al Movimiento de Sombrero de Carlos Manzo, hizo un llamado a los criminales para que respeten el trabajo de las autoridades.

Así lo pidió al apuntar que “una sociedad no puede vivir” si está plagada de “malosos”, y no se permite que las autoridades lleven a cabo su trabajo para lograr una mejora de las comunidades.

Carlos Bautista Tafolla confía en que Uruapan tendrá bienestar

Luego de responder a amenazas hacia el Movimiento del Sombrero con un contundente “aquí los esperamos”, Carlos Bautista Tafolla se dijo convencido en que se mantendrá el bienestar en Uruapan.

Con respecto a dicho punto, aseveró que Uruapan es “la ciudad más hermosa de México”, pues cuenta con una variedad de climas único que la convierte en un paraíso y afirmó que “así se va a mantener”.

No obstante, el diputado local del Movimiento del Sombrero resaltó que para conseguir mantener el bienestar de Uruapan “se necesita quitar la corrupción para poder dar oportunidades a los jóvenes”.