Carlos Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero, llamó a una marcha pacífica este sábado 15 de noviembre por Carlos Manzo, alcalde asesinado en Uruapan, Michoacán.

El llamado de Carlos Tafolla se hace luego de que la Generación Z convocara a una marcha en la Ciudad de México (CDMX) para exigir que cese la violencia y la inseguridad en el país.

Carlos Bautista Tafolla (Carlos Bautista Tafolla/Facebook)

Carlos Tafolla convoca a una marcha pacífica nacional por Carlos Manzo el 15 de noviembre

El diputado Carlos Tafolla pidió que la movilización del próximo 15 de noviembre en CDMX se replique en otras ciudades del país, e hizo notar que en Uruapan marcharán por Carlos Manzo.

“Esta marcha del 15 de noviembre no es sólo un evento en la Ciudad de México, es una convocatoria nacional. Desde cada punto del país, la ciudadanía quiere unirse para demostrar que México sigue despierto”. Carlos Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero

Carlos Tafolla aseguró que la ciudadanía quiere unirse a las movilizaciones, por lo que pidió que las marchas que se realicen sean pacíficas, con respeto y sin hacer destrozos.

“Invito a todos los que salgan a marchar a hacerlo en paz, como lo hicimos en Uruapan: con respeto, con limpieza, sin destrozos. Porque nosotros no somos los violentos, no somos quienes han acribillado a México, somos quienes lo sostenemos con trabajo, con fe y con esperanza”. Carlos Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero

A través de rede sociales, Carlos Tafolla mencionó que en el municipio de Uruapan siguen dolidos por el asesinato de Carlos Manzo, sin embargo, “el dolor se transforma hoy en fuerza”.

El diputado local reiteró que la marcha nacional que se realice debe ser pacífica como símbolo de “conciencia” y no de odio, para expresar que México “está cansado de los circos del poder”.

“Esta marcha debe ser símbolo, no de odio, sino de conciencia. De un México que exige justicia, que está cansado de los circos del poder, de los abrazos falsos y las promesas vacías. Que sea histórica, no por la violencia, sino porque el pueblo mexicano volvió a despertar”. Carlos Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero