El amigo y compañero de Carlos Manzo, Carlos Bautista Tafolla recibió protección de la Guardia Nacional, tal como dio a conocer en diversas entrevistas y redes sociales.

“Me acaban de asignar seguridad y me salí a las calles, no puedo estar en una oficina sentado con la seguridad [..] no sé cuánto tiempo las vaya a tener, son de la Guardia Nacional”. Carlos Bautista Tafolla, diputado independiente de Michoacán

Y es que acorde con diversas denuncias tanto del diputado del Movimiento del Sombrero como de otros funcionarios relacionados, estarían en peligro tras diversas amenazas.

Acorde con lo dicho por Carlos Bautista Tafolla, se encuentra en varias listas presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, en la misma línea que habría derivado en el asesinato de Carlos Manzo.

Carlos Bautista Tafolla recibió protección de la Guardia Nacional tras asesinato de su amigo Carlos Manzo

Tal como compartió en redes sociales y confirmó a medios, a Carlos Bautista Tafolla le asignaron 14 elementos de la Guardia Nacional en dos camionetas.

Por lo mismo, se ha salido a hacer rondines o recorridos en Michoacán para protección, para que la ciudadanía se sienta segura, en vez de estar en una oficina con ellos.

“Si me ven bajándome con policías o con personal de la Guardia Nacional, les pido que no tengan miedo, que se acerquen conmigo”. Carlos Bautista Tafolla, amigo de Carlos Manzo

Dicha mención la repitió con Pamela Cerdeira, tras pregunta de si le preocupa su vida, lo cual Carlos Bautista Tafolla afirmó que está muy preocupado, sin embargo, sigue el ejemplo de Carlos Manzo.

Asimismo, Carlos Bautista Tafolla dio a conocer que sufrió un intento de secuestro en alguna ocasión (sin especificar si fue reciente), aunado a que a su papá sí lo secuestraron.

Aunque la preocupación de que algo le ocurra es en general para todos los michoacanos, como explicó Carlos Bautista Tafolla, quien también pidió disculpas por no estar legislando.