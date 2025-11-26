Mediante sus redes sociales, Gabriela Cuevas, la representante de México en el Mundial 2026, denunció amenazas telefónicas de parte de este número de WhatsApp.

El número sería de la Ciudad de México y estaría señalado como presunto acosador, ya que ha protagonizado al menos 97 búsquedas, siete en el último mes.

Gabriela Cuevas denuncia amenazas telefónicas y robo de identidad de este número

Tal como señaló Gabriela Cuevas, el miércoles 25 de noviembre, un número de teléfono le escribió tener cuidado para no “echarse encima” a un personaje, entre otras amenazas.

Acorde con lo explicado por Gabriela Cuevas, el número de WhatsApp que le hizo dichas amenazas ha sido denunciado por diversos personajes como Joaquín López-Dóriga.

Gabriela Cuevas denuncia amenazas telefónicas y robo de identidad (Gabriela Cuevas vía X)

Nota en desarrollo. En breve más información...