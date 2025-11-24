El diputado de Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafolla ofreció recompensa, desde 5 hasta 10 mil pesos por denunciar a familiares delincuentes; de esto trata.

“Si usted madre de familia, si usted padre de familia tiene un hijo y cree que es delincuente, vaya a la fiscalía a denunciarlo [..] para que yo les dé 5 mil pesos, llévenme su denuncia a mi casa de enlace”. Carlos Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero

Esto fue mencionado durante una de sus transmisiones en vivo durante sus “rondines”, en donde también mencionó que presentará una iniciativa de ley que tiene que ver con el asesinato de Carlos Manzo.

Entre los temas que trató, Carlos Bautista Tafolla señaló que con dinero que entrega el Congreso, dará desde 5 hasta 10 mil pesos a quienes denuncien a sus familiares y presuntos delincuentes.

Y es que como explicó, muchas veces las familias saben en dónde están los delincuentes, debido a es “muy fácil” darse cuenta cuando traen cosas nuevas sin trabajar.

“También quiero hacerle un llamado a las familias [..] la mayoría de las veces saben dónde están los delincuentes. ¿Por qué? Pues cuando les llegan con un celular nuevo, un carro nuevo y los muchachos no trabajan".

Por lo que Carlos Bautista Tafolla invitó a denunciar ante la fiscalía ante creencia de tener un familiar delincuente, aunque no sea sencillo entregar un hijo, pero es mejor visitarlo en la cárcel.

Carlos Bautista Tafolla también explicó que el Congreso entrega alrededor de 370 mil pesos mensuales para gestiones sociales, recurso que enfocará para entregar a las familias denunciantes.

Carlos Bautista Tafolla presentará iniciativa para aumentar penas

El diputado del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafolla también habló sobre una iniciativa que plantea presentar ante el Congreso para juzgar como adultos a los jóvenes entre 14 y 17 años.

Esto debido a que el crimen organizado utiliza a los menores de edad aprovechando que sólo se les dará una pena reducida y no llegan a las prisiones, por lo que son un blanco de reclutamiento.

Carlos Bautista Tafolla explicó que esto es algo que había hablado con Carlos Manzo e hizo hincapié, por lo que se apegará a su legado.