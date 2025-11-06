Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, defendió el movimiento del sombrero durante el discurso de su toma de protesta ante el Congreso de Michoacán.

Tras la muerte del alcalde de Uruapan asesinado, Grecia Quiroz aseguró que el movimiento del sombrero está más fuerte que nunca y dijo que ella seguirá el legado de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz será la nueva alcaldesa de Uruapan. (Michelle rojas)

Grecia Quiroz asegura que el movimiento del sombrero está más fuerte que nunca

Este miércoles 5 de noviembre, Grecia Quiroz rindió protesta como alcaldesa de Uruapan ante el Congreso de Michoacán y durante su discurso defendió al movimiento del sombrero.

Grecia Quiroz comentó que, pese al asesinato de Carlos Manzo, el movimiento del sombrero es más fuerte que nunca y aseguró que “no lo callaron ni lo van a callar” ahora que asumió el cargo.

“Hoy, el legado de Carlos Manzo está más fuerte que nunca. Este movimiento del sombrero no lo callaron y no lo van a callar porque aquí sigo firme, con la firme convicción que él me enseñó ,con esa lucha incansable”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Tras rendir protesta como nueva alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz se comprometió con seguir con los ideales que Carlos Manzo tenía de cambiar el municipio, a Michoacán y todo México.

La alcaldesa Grecia Quiroz pidió a toda la ciudadanía y miembros del movimiento del sombrero a no decaer y mantenerse firmes, como Carlos Manzo siempre los motivaba.