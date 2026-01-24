La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa ha confirmado la localización de Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, tras haber sido reportada como desaparecida desde el pasado 20 de enero de 2026.

La influencer fue hallada luego de varios días de operativos y coordinación entre autoridades estatales y federales. Se desconoce su estado de salud.

Fiscalía de Sinaloa confirma localización de la influencer La Nicholette (Especial)

El rastro de la desaparición de La Nicholette

Nicole Pardo Molina fue privada de su libertad en la urbanización Isla Musalá, una de las zonas más exclusivas de Culiacán, específicamente en el cruce de la avenida Tachichilte y la calle San Esteban. Según los informes, hombres armados interceptaron a la joven mientras conducía su camioneta Tesla Cybertruck color lila.

Para detenerla, los captores utilizaron “ponchallantas” contra los neumáticos de la Cybertruck y posteriormente la obligaron a subir a un vehículo Toyota Corolla blanco que contaba con reporte de robo. Los hechos fueron captados por las cámaras de seguridad del vehículo de la creadora de contenido.

Coordinación de seguridad y líneas de investigación en el caso La Nicholette

Ante la relevancia del caso, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el Gabinete de Seguridad federal trabajó de manera coordinada con la Fiscalía de Sinaloa para rastrear los vehículos involucrados y lograr su recuperación.

Las investigaciones iniciales apuntaban a una posible pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa. Una línea de investigación se centraba en su boutique, “Nicholette Shop”, donde comercializaba artículos con referencias a Joaquín Guzmán Loera y “Los Chapitos”, lo que presuntamente la habría puesto en la mira de la facción rival denominada “Los Mayos”.

Controversia por video filtrado de La Nicholette

Mientras se encontraba desaparecida, circuló en redes sociales un video en el que Nicole Pardo Molina admitía públicamente ser parte de “La Mayiza”. En la grabación, la influencer detallaba que sus funciones incluían:

Pagar sobornos a policías.

Recoger dinero de puntos de venta y realizar el cobro de piso.

Mover cartuchos, armas y dinero.

En dicho material, donde se le observaba nerviosa y rígida, también afirmaba haber sido engañada por dicha célula criminal respecto al control territorial de Culiacán.

Confirmación del hallazgo de La Nicholette

Finalmente, el sábado 24 de enero de 2026, la Fiscalía General de Sinaloa dio por concluida la búsqueda al confirmar el hallazgo de la joven a través de una actualización en su ficha oficial.

Hasta el momento, las autoridades han catalogado la información como en desarrollo, por lo que no se han brindado detalles adicionales sobre el estado de salud de Nicole Pardo Molina o si existen personas detenidas tras su localización.