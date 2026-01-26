Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, dio a conocer que autoridades de Estados Unidos ofrecieron su apoyo para localizar a la influencer Nicole Pardo Medina mejor conocida como La Nicholette.

“Yo tuve comunicación con el cónsul de Estados Unidos, él se comunicó conmigo, estuvieron preguntando sobre el caso, le estuve informando” Rubén Rocha Moya

Luego de que La Nicholette fue localizada el sábado 24 de enero tras permanecer 4 días en calidad de desaparecida, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, reveló que autoridades de Estados Unidos ofrecieron su apoyo.

Así lo dio a conocer Rocha Moya en su conferencia de prensa semanal del lunes 26 de enero, en la que sostuvo que el cónsul de Estados Unidos, Drew Hoster, se comunicó con él para pedir información sobre el caso.

Sin ahondar en detalles de la comunicación, Rubén Rocha indicó que se le proporcionaron los datos al funcionario diplomático, con la intención de que aportara respaldo a las acciones de búsqueda de la joven secuestrada en Culiacán.

“Tuve comunicación con el cónsul de Estados Unidos, él se comunicó conmigo, estuvieron preguntando sobre el caso, le estuve informando yo por un lado con los operativos, alimentando la información de la autoridad estadounidense que estaba interesada” Rubén Rocha Moya

De la misma forma, resaltó que fue el día 24 de enero cuando fortuna se pudo brindar la información con prontitud al cónsul de Estados Unidos sobre la influencer, quien fue localizada ese mismo día.

Harfuch. Caso La Nicholette (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Omar García Harfuch también recibió información del caso La Nicholette

Al explicar que Estados Unidos ofreció apoyo para localizar a La Nicholette, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que también se le informó del caso al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Me pidieron que esperara un poco para tener la prueba de vida y para ese entonces ya le había comunicado al cónsul norteamericano en Hermosillo como al secretario de Seguridad, Harfuch, que también estaba atendiendo al tema” Rubén Rocha Moya

Por otro lado, el mandatario refirió que desde que se tomó conocimiento de la desaparición de la joven influencer, se puso en marcha un operativo especial en el que participaron diversas dependencias:

Fiscalía General del Estado

Secretaría de la Defensa Nacional

Guardia Nacional

Además, al ser cuestionado sobre la forma en la que se concretó la libertad de La Nicholette, Rubén Rocha Moya dijo que hasta el momento no se conoce dicho detalle de los hechos.

Lo anterior debido a que dijo que no se les ha notificado sobre si la joven creadora de contenido fue puesta en libertad por sus captores, o las autoridades la rescataron del cautiverio en el que se encontraba.