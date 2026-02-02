La Nicholette denuncia amenazas y rompe el silencio tras su secuestro

La influencer Nicole Pardo Molina, mejor conocida como La Nicholette, denunció amenazas y rompió el silencio tras su secuestro.

“Todos los días recibo amenazas, gente pensando que fue falso, que me merezco lo peor“. La Nicholette

Cabe recordar que La Nicholette fue presuntamente secuestrada por hombres armados el 20 de enero de 2026, y cuatro días más tarde, el 24 de enero, la Fiscalía de Sinaloa dio a conocer que fue encontrada con vida.

El mensaje de La Nicholette tras su secuestro en Sinaloa

La tiktoker La Nicholette compartió una historia en su cuenta de Instagram en donde se pronunció tras el secuestro que vivió por parte de un grupo armado.

En una imagen de su camioneta Cybertruck, la cual grabó el momento de su secuestro, La Nicholette manifestó a sus seguidores que en próximos días “contará lo que en verdad pasó”, con el objetivo de dejar su secuestro en el pasado.

De acuerdo con la influencer, es víctima de amenazas todos los días luego de que fuera encontrada con vida por parte de las autoridades.

Pese a la gravedad de lo sucedido, La Nicholette aseguró que hay personas que consideran que se trató de un acto falso, deseándole lo peor por esta situación.

Señaló a sus seguidores que “todos cometemos errores” y recordó que apenas cumplió 21 años de edad.

Por tal motivo instó al público en general a “dejarla ser”, pues precisó que empezará de nuevo tras el desafortunado episodio en su vida.

Debido a este mensaje, La Nicholette señaló a sus seguidores que son libres de decidir si continuarán apoyándola, o continuarán enviando mensajes de odio.

Todo derivado de que consideran su secuestro fue “algo actuado”, pese a que ello generó un fuerte operativo de seguridad por parte de autoridades federales y estatales hasta lograr su localización.