El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirma coordinación con Fiscalía de Sinaloa para localizar a La Nicholette.

Omar García Harfuch reveló que se trabaja para rastrear a los vehículos involucrados y esclarecer el caso de La Nicholette.

Omar García Harfuch afirmó que las autoridades federales trabajan de manera coordinada con la Fiscalía de Sinaloa para esclarecer el secuestro de Nicole Pardo Molina, conocida como “La Nicholette”, ocurrido en Culiacán.

Omar García Harfuch, secretario de seguridad (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Durante su discurso, Omar García Harfuch señaló que se trabaja con la Fiscalía de Sinaloa en el seguimiento de los vehículos involucrados en la desaparición de la creadora de contenido La Nicholette.

Omar García Harfuch aseguró que informarán de manera puntual sobre cualquier avance en el caso.

“Estamos trabajando con la fiscalía. La fiscalía del estado de Sinaloa, nos notificó de manera inmediata. Hay seguimiento ya a los vehículos que participan y también vamos a informar de manera puntual hasta su recuperación” Omar García Harfuch

En la conferencia de prensa presidencial desde Puebla, Omar García Harfuch no dio más detalles sobre el caso por lo que se desconoce si hay algún avance para localizar a La Nicholette.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa ha difundido una ficha oficial de búsqueda para localizar a la joven.

Esto es lo que se sabe sobre la desaparición de La Nicholette en Culiacán

El martes 20 de beri se dio a conocer que La Nicholette fue privada de su libertad en la urbanización Isla Musalá, una de las zonas residenciales más exclusivas de Culiacán, capital del estado de Sinaloa.

A través de las redes sociales se difundió un video en el que se observan como hombres armados interceptan a La Nicholette y la obligan a subir a otro vehículo.

Las imágenes habrían sido captadas por la cámara de seguridad de la camioneta Tesla Cybertruck color lila de la creadora de contenido.

De acuerdo con algunos reportes, los hechos habrían ocurrido alrededor de las 17:00 hora local en el cruce de la avenida Tachichilte y la calle San Esteban, dentro de Musalá.

Hasta el momento no hay información oficial sobre el paradero de La Nicholette o sobre la identidad de los hombres que se la habrían llevado.